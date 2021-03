O Goberno de Sánchez leva ao Constitucional a lei de Saúde e Feijóo reprocha: "Vaya idea de cogobernanza"

O BNG ASEGURA QUE ERA A CRÓNICA DUN RECURSO ANUNCIADO

O Conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña lamentou en ONDA CERO que coñecese polos medios de comunicación o anuncio por parte do Consello de Ministros de levar ó Tribunal Constitucional a Lei galega de saúde e que apenas se tivera un contacto formal co Gobernó central. García Comesaña sinala a necesidade da lei e defende que o mandato de la lei galega está encadrado na lei orgánica.

A modificación da lei de Saúde de Galicia foi aprobada no Parlamento só cos votos a favor do PPdeG. Un texto lexislativo que non pasou polo Consello da Xunta e que foi impulsado polo Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia na Cámara.