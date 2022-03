ECONOMÍA

Folga no transporte, amarre na pesca e facturas de luz "insostibles" na hostelería

Apetamcor, unha das asociacións empresariais que convocou o paro de conductores, asegura un seguimento do 90% no paro desta xornada. Na pesca, se esta semana non hai resposta do ministro Luis Planas, a flota galega quedará amarrada a porto a partir do día 21 de marzo. A hostelería comenza a repercutir as subas ás que teñen que facer fronte en moitos dos productos.