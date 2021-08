O partido celebra Asamblea en novembro

Ana Pontón abre un proceso de «reflexión persoal» para decidir se segue liderando o BNG

Por sorpresa Ana Pontón anuncia que abre unha etapa de «reflexión persoal» para decidir se optará á reelección como portavoz nacional do Bloque na próxima Asamblea. Dí que o fai porque «é a miña maneira de entender a política». Suliña que no eido político «non hai que dar nada por sentado». Baixo o liderado de Ana Pontón o BNG conqueriu superar a crise da formación, despois da escisión partido de Beiras, e situar aos nacionalistas como principal alternativa ao PP tras as últimas eleccións galegas.