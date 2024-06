Vox rechaza las medidas anunciadas por Guardiola de apoyo a las víctimas de violencia machista y LGTBIfobia

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han evidenciado una vez más sus diferencias en las políticas de igualdad al no llegar a un acuerdo sobre una serie de propuestas de resolución planteadas por los 'populares' sobre violencia machista o contra la LGTBIfobia en el debate sobre el estado de la región.

Unas propuesta defendidas por el Grupo Popular y que Vox ha anunciado que no apoyaría en el Debate sobre el estado de la región que acoge este martes la Asamblea de Extremadura. "Por ahí no vamos a caminar", ha señalado el diputado Javier Bravo Arrobas, quien ha subrayado que se han puesto en evidencia los "puntos divergentes" que no están en el acuerdo de gobernabilidad.

"Otra vez va la burra al trigo", ha señalado sobre en referencia a medidas como la implantación del número de teléfono 028 para informar de los derechos de las personas LGTBI, y sobre el que Arrobas se ha preguntado si "estas personas tienen más derechos" que alguien como él.

"Pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen; o a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número de teléfono", ha dicho.

Respecto el establecimiento del canal telemático para consultas jurídicas de atención a víctimas de violencia machista, ha señalado que "son los abogados los que asesoran jurídicamente", que "también los hay gratuitos", por lo que no comparte que la Junta tenga que formar un equipo jurídico cuando ya existen, ha afirmado, en los colegios de abogados.

Otras dos propuestas relacionadas con las oficinas de igualdad, en este caso sobre una subida salarial de su plantilla, y sobre la utilización de estas dependencias para las declaraciones judiciales de las víctimas de violencia machista, también serán rechazadas en tanto que Vox reclama el cierre de esta red de atención.

En defensa de sus 39 propuestas de resolución, el diputado del Grupo Popular Juan Luis Rodríguez Campos ha señalado que tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de los extremeños.

Son medidas todas ellas anunciadas por la presidenta de la Junta la presidenta de la Junta en su discurso inicial en el debate, que afectan a todas las áreas y que contribuyen a una región "más prospera y atractiva".

Medidas con las que el Gobierno de Guardiola pretende continuar su tránsito por la senda iniciada de diálogo, modernidad, de convergencia, de atracción de empresas y de fijación de población, reducción de impuestos y de "recuperación de espacios de libertad".

Entre ellas se encuentra la aprobación y el establecimiento del Estatuto de las Mujeres Rurales de Extremadura o la deducción del IRPF para nuevos residentes del 50%, así como nuevas medidas fiscales "tendentes a la consecución de los principios constitucionales tributarios para frenar la despoblación", rebajar la presión fiscal y hacer de la región "un lugar más atractivo para vivir, devolviendo a los contribuyentes extremeños todo el esfuerzo fiscal que han realizado", ha señalado.

En el ámbito de los empleados públicos, se comprometen en otra propuesta a cumplir los compromisos adquiridos tanto en materia retributiva, como de carrera profesional, así como a adoptar medidas efectivas que redunden en la mejora continua de sus condiciones laborales, o contemplar la implementación de un procedimiento que consiga hacer frente al desafío de la jubilación masiva que está prevista para los próximos años.

Los planes de autónomos, de inversiones extranjeras o de competitividad de las empresa, o la apertura de la primera fase del Hospital de Don Benito-Villanueva antes del 31 de diciembre.

Por su parte, el diputado socialista Jorge Amado ha señalado que esta propuesta demuestran "su inacción, su falta de proyecto de región" y que ha sido "un año absolutamente perdido para Extremadura", porque sus "renombrados y rebuscados planes, estrategias, programas, agendas" no apuesta por "recuperar la justicia social y fiscal que ustedes han debilitado en tan solo once meses".

En este sentido, ha señalado que la rebaja fiscal para nuevos residentes tendrá el mismo impacto en la población, ha dicho, que la supresión del impuesto de patrimonio, que es "cero".

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha rechazado la medidas fiscales como la "reducción de impuestos a los más ricos", si bien ha celebrado que entre sus propuestas haya incluido algunas de sus planteamientos, como el caso de la subida salarial en las técnicas de las oficinas de igualdad.

En este sentido, ha reclamado un refuerzo de estas oficinas y la estabilización de sus plantillas, que son "primordiales", al igual que los puntos de atención psicológica. También ha celebrado el impulso de las comunidades energéticas, que su grupo parlamentario lleva exigiendo desde años atrás.