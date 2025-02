Vox asegura que el puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz "se fabricó" con "conocimiento pleno" de Gallardo

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado que el puesto del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "se fabricó" con "conocimiento pleno" del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo.

"Cada vez estamos más cerca de acreditar que el puesto para el que se fabricó en la Diputación de Badajoz con conocimiento pleno también de su presidente", ha defendido este viernes Castro en los juzgados de Badajoz, donde han declarado nuevos testigos llamados por la jueza Beatriz Biedma.

Por ello, ha considerado que la actuación de la Diputación de Badajoz cobra "muchísima relevancia" de cara a poder analizar las responsabilidades penales, "más allá incluso", ha dicho, de las responsabilidades políticas.

Cabe señalar que Vox es acusación popular en la causa que investiga la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y la coordinadora nacional jurídica de este partido ha apuntado que el procedimiento ha contado "con muchos avances".

"Con una ronda de testificales muy clarificadora y además yo creo que la acción de la justicia y la investigación judicial debe continuar. La valoración que es más relevante sobre la dimisión o el abandono del trabajo por parte de David Sánchez, pues consideramos que debe ser valorado en conjunto con las demás prácticas de las pruebas que se hagan al final de la instrucción", ha aseverado.

Así, Marta Castro ha señalado que el análisis de cuál es el trabajo que realizaba Sánchez en la Diputación de Badajoz, cuáles eran sus funciones o los contratos son las bases y los elementos a los que hay que dar respuesta.

"Esa es la investigación. El objetivo es sacar a la luz para dar respuesta a todas estas preguntas", ha dicho, además de adelantar que Vox propondrá a las partes de la acusación unificada algunas testificales, incrementar la documental o especificar algunos informes más.

"Vamos a ver qué contesta el que primero puso de manifiesto esta situación ya en el 2017, que fue precisamente el que ha faltado hoy", ha indicado en referencia al exsecretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén.

MANOS LIMPIAS VE CORROBORADO IRREGULARIDADES

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, considera que "se va corroborando" que "hubo irregularidades" en el proceso de selección de David Sánchez Pérez-Castejón para su puesto en la Diputación de Badajoz, y también "desde luego" que "ha habido irregularidades en el cumplimiento del trabajo" por parte de éste.

Asimismo, entiende que, a tenor de cómo está transcurriendo el proceso judicial, es "absolutamente inevitable" la apertura de juicio oral por los hechos investigados.

"Desde mi cliente Manos Limpias se considera absolutamente inevitable el juicio, sinceramente. O sea, creo que estamos abocados a juicio oral", ha sentenciado Bueno, en declaraciones a los medios tras la declaración este viernes en los Juzgados de Badajoz de seis nuevos testigos llamados a declarar por la jueza Beatriz Biedma dentro caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Así, ha apuntado que "en principio se sigue ratificando todo, absolutamente" lo que Manos Limpias planteaba en su denuncia de este caso.

"Hoy se nos ha dicho, por ejemplo, que se nos ha llegado a decir por parte de alguien que la entrevista era un trámite residual por un cargo de la diputación y, sin embargo, el otro día se nos dijo que fue donde se decidió contratar a este señor. Entonces, claro, o bien es un trámite residual o bien era definitivo, es decir, es algo que no cuadra", ha dicho.

En esta línea, el abogado ha añadido que "también se ha corroborado que este señor (David Sánchez) no estaba habilitado, no estaba autorizado a teletrabajar" pero "sin embargo, sabemos que no trabajaba en el ámbito de la diputación".

Además, ha incidido en que en la sesión de este viernes "ha habido algo que ha llamado la atención" y que, según ha dicho, "se ha acreditado", y es que David Sánchez "no presentó el proyecto al menos en plazo" y hoy se nos ha dicho que sin presentar el proyecto esta persona no tenía que haber ido tan siquiera a la entrevista donde fue seleccionado".

"El proyecto, al menos en plazo, no. Es decir, cuando él va a la entrevista no existía este proyecto, según se nos dice. De todas formas, es algo que todavía está sujeto a investigación y seguimos todavía insistiendo en esa investigación", ha subrayado.

CSIF RECUERDA QUE SE NEGÓ A LA CREACIÓN DE LA PLAZA

Por su parte, Francisco Serrano, que fue representante de CSIF en la Diputación de Badajoz, ha recordado que el sindicato se negó a la creación de la plaza que ocupó David Sánchez al entender que la misma no requería la valoración de puesto de alta dirección.

"Entendíamos que había trabajadores en la casa suficientemente preparados para desempeñar esas funciones. De hecho, la persona que nos llevaba anteriormente la coordinación de los conservatorios era un trabajador de la casa del grupo A2", ha dicho en declaraciones a los medios tras testificar.

Cabe destacar que Serrano fue portavoz del sindicato CSIF en la mesa general de negociación de la Diputación de Badajoz en la que se informó sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo de cara a crear el puesto de coordinador de conservatorio, que finalmente ocuparía David Sánchez.

También ha apuntado que consideró que esa plaza de nueva creación debería ser ofertada a los trabajadores de la Institución Provincial como una "forma de promoción profesional" o de "desarrollo en su carrera profesional".

Finalmente, ha destacado que está jubilado desde dos años y que desconoce lo que haya podido pasar en la Diputación de Badajoz desde que abandonó su trabajo.