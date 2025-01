Victoria Bazaga espera que las obras del Museo de Cáceres "avancen lo más rápido posible" y se cumplan los plazos

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha mostrado su preocupación por el ritmo de las obras de reforma del Museo de Cáceres que "avanzan despacio", por lo que "próximamente" se mantendrán reuniones para saber cuáles son los plazos de que se manejan y para intentar que se cumplan las fechas previstas de finalización de los trabajos.

"Las obras avanzan despacio y me preocupa que los plazos se cumplan porque es un museo que necesitamos en la ciudad", ha dicho Bazaga, que ha añadido que "no podemos permitirnos no tener un museo a la altura de una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031", por lo que la Junta de Extremadura está pendiente de cómo se desarrolla la obra y pedirá que "avancen lo más rápido posible".

Cabe recordar que el Museo de Cáceres está inmerso en una esperada obra de reforma que comenzó en el verano de 2023 con un presupuesto de más de 6 millones de euros y que se está realizando por fases, lo que no ha impedido que parte de sus instalaciones sigan abiertas al público durante todo este tiempo.

La primera fase de la reforma se lleva a cabo en la Casa de los Caballos, que data del siglo XVI, y estaba prevista que concluyera antes de final del año pasado, pero se ha retrasado por problemas en las estructuras del propio edificio y en la ejecución de los trabajos por lo que la previsión es que terminen en la próxima primavera.

También se está actuando en el jardín situado entre ambos edificios donde han sido descubiertos unos restos arqueológicos que están siendo estudiados y catalogados por los expertos, por lo que todavía no se ha dirimido la importancia de los mismos.

La segunda fase se llevará a cabo en el edificio central de Las Veletas, donde se encuentra el aljibe árabe del siglo XII, una vez terminen las actuaciones de la primera fase por lo que, con el retraso acumulado hasta ahora, se prevé que la reforma integral pueda estar lista para 2027.

Las obras las está ejecutando la UTE Seranco Acerouno, aunque también se adjudicaron contratos menores para despejar las salas de exposición y el traslado de las obras de arte a almacenes de la Junta de Extremadura, donde se guardarán hasta que puedan volver a ser expuestas.

El principal objetivo de esta importante reforma es mejorar la accesibilidad del museo que, al encontrarse en edificios antiguos, cuenta con numerosas escaleras y dificultades arquitectónicas, por lo que se instalarán dos ascensores y se cambiará el sentido del recorrido de la visita a las exposiciones, entre otras novedades.

Además, se modernizarán las salas expositivas con nueva iluminación y, según el proyecto inicial, se contempla la incorporación de nuevos servicios como un área de recepción con una pequeña tienda, minibar y zona de descanso y guardarropa.

BÚSQUEDA DE GESTOR CÁCERES 2031

Respecto a la marcha de la capitalidad cultural de Cáceres, Bazaga ha recordado que se está en proceso de búsqueda del gestor del consorcio, que será la persona que lidere este proyecto que se ha presentado en Fitur para "no perder ninguna oportunidad de presentar esta ciudad, inmensa ciudad, con un capital cultural tremendo, el que tiene y el que vamos a tener".

Bazaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras visitar el laboratorio de restauración en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, donde también se le ha interpelado por la solicitud de la fiesta de Las Purificás de Monroy para ser declarada de Interés Turístico Regional.

En este sentido, ha explicado que estos expedientes tienen que un proceso administrativo y técnico para verificar que cumplen una serie de hitos y, si reúnen las condiciones que se consideran obvias, "el Consejo de Gobierno no se opone nunca a un debate técnico en el que se aportan documentaciones que le den ese prestigio a esa fiesta".