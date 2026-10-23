UPA-UCE reclama una reunión "urgente" al consejero de Agricultura ante la situación "crítica" de la manzanilla cacereña

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha reclamado una reunión "urgente" al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, para abordar medidas que palíen la situación "crítica" que atraviesa el sector de la aceituna manzanilla cacereña.

Llanos ha puesto sobre la mesa esta reivindicación tras asistir en la Asamblea de Extremadura al debate sobre una propuesta presentada por el Grupo Socialista en la que, entre otras medidas, reclamaba ayudas directas al sector, y que finalmente ha sido rechazada por PP y Vox.

En opinión de Llanos, lo que está en juego no es solo un sector agrario, sino "el futuro del norte de Cáceres", con un cultivo que soporta unos "precios ruinosos que no permiten ni tan siquiera cubrir los costes de producción", lo que está generando "mucha preocupación" entre los agricultores extremeños en plena campaña de recolección.

Por este motivo, UPA-UCE Extremadura ha solicitado una reunión "urgente" con el titular de Agricultura para exigir que la Junta "ejerza sus competencias" de control e inspección y ponga en marcha las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en septiembre, recuerda la organización agraria en una nota de prensa, esta organización agraria también solicitó formalmente a la Consejería de Agricultura la realización de inspecciones y controles específicos en los puestos de compra y en las empresas privadas ante la detección de operaciones de aceituna de mesa por debajo de los costes de producción.

"Volvemos a exigir más controles a la Junta, sobre todo en los puestos de compra y a las empresas privadas, porque estamos viendo unos precios que no cubren los costes de producción y que están poniendo al agricultor contra las cuerdas", insiste el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos desde la Asamblea.

UPA-UCE Extremadura advierte de que las consecuencias de mantener unos precios ruinosos pueden ir "mucho más allá" de la campaña actual y "comprometer la continuidad del cultivo".

"Si estos precios continúan, sería una ruina para el sector y si el agricultor no puede cubrir los costes de producción, el próximo año habrá agricultores que se planteen abandonar sus olivos. No podemos permitir que una campaña como esta ponga en riesgo el futuro de la Manzanilla Cacereña", subraya Óscar Llanos.

Por ello, UPA-UCE Extremadura considera "imprescindible" una respuesta "inmediata" de la Consejería de Agricultura y reclaman que se convoque con "carácter urgente" una reunión con el sector para abordar la situación y determinar las actuaciones de control que deben desarrollarse durante la campaña.