Unidas reprocha a Ayuso que quiere seguir "cobrando" los impuestos de Almaraz pero no gestionar los residuos nucleares

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apueste por la continuidad de la central de Almaraz para seguir "cobrando" los impuestos de las propietarias, pero no quiera gestionar los residuos nucleares.

La dirigente extremeña ha cargado este viernes contra la "cumbre" entre María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso el próximo lunes y martes "a cuenta de Almaraz", que será "perjudicial" para Extremadura, ya que la presidenta madrileña quiere que la central "siga operando para que las grandes eléctricas, dueñas de la central, sigan pagando impuestos en Madrid", mientras que en Extremadura "dejan migajas".

"Claro que Ayuso quiere que los beneficios de Almaraz continúen en la Comunidad de Madrid, pero que los residuos los almacenemos otros y que las amenazas y peligros de la nuclear los tengamos otros territorios", ha dicho.

La líder de Unidas por Extremadura ha apuntado además que cuando se le ha preguntado a Díaz Ayuso en qué lugar de su comunidad instalaría una central nuclear ha respondido que eso "ahora no toca". "Claro que no toca -ha dicho De Miguel- porque ella lo que pretende es que la tengamos otros, pero que los beneficios fiscales de estas empresas, que no dejan aquí, se queden en Madrid".

Además, De Miguel ha cuestionado la propuesta del PP de alargar la vida de Almaraz, ya que considera que esa propuesta generará que "se asuma desde las arcas públicas la gestión de los residuos nucleares", indica en una nota de prensa.

"Decir que las eléctricas no tienen que pagar la tasa Enresa, que son 20.000 millones de euros, es decir que quien lo tiene que pagar es el Estado o la propia comunidad", ha asegurado la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha insistido en que quien tiene que pagar por gestionar esos residuos nucleares son las empresas que durante décadas han hecho beneficios con ellos.

FIO 2025

De Miguel ha realizado estas manifestaciones en la inauguración de la XX edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe, en Villarreal de San Carlos (Cáceres), donde ha señalado que esta feria es ya una cita de referencia a nivel internacional, "ya que cada vez más está creciendo y consolidándose el turismo de naturaleza en Extremadura".

Sin embargo, la portavoz ha lamentado que el gobierno del PP esté remando en sentido contrario a los valores que se promueven en esta feria, ya que, a su juicio, el Ejecutivo "actúa en contra de la conservación de la naturaleza". "Es un gobierno con un fanatismo antiecologista increíble, que está planteando que nos sobras las zonas de protección de aves".

"El gobierno, en lugar de trabajar para que Extremadura sea un paraíso para el turismo de calidad, el de naturaleza, que es el que deja rentabilidad y beneficio en el territorio, está poniendo trabas y obstáculos", ha dicho.