UGT SP señala a la Junta que en la estabilización las de jornada parcial no pueden considerarse como plazas al "100%"

UGT Servicios Públicos Extremadura ha pedido a la Dirección General de Función Pública de la Junta la corrección "inmediata" de las plazas de estabilización donde se ofrecen como plazas de jornada parcial en convocatorias de jornada completa.

"Las plazas de jornada parcial no pueden considerarse como plazas al 100%", subraya el sindicato, que alerta de que esta "manipulación" de la jornada real de las plazas supone a su juicio "una grave irregularidad que puede inducir un error a los opositores, falsea las condiciones laborales de los puestos ofertados y vulnera los principios básicos de transparencia y legalidad que deben regir todo proceso selectivo en la Administración Pública".

Así, en nota de prensa UGT explica que ha detectado que en el proceso de estabilización de empleo público se están ofertando como plazas a tiempo completo puestos que "no cumplen con los criterios establecidos legalmente".

Argumenta que, según el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, donde se entiende por trabajo a tiempo parcial aquel en el que se presten servicios inferiores a la jornada de un trabajador a tiempo completo, y el Estatuto Básico del Empleado Público en su articulo 47, una plaza de jornada completa debe tener el 100% de la jornada diaria ordinaria, y extenderse a lo largo de todo el año natural o el periodo anual ordinario.

Y a tiempo parcial, la que implique una prestación de servicios inferior a la jornada ordinaria, añade el sindicato, que apunta que sin embargo plazas como las de Educador/a, que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con jornada parcial del 50 por ciento, "han sido incluidas en el proceso como plazas de jornada completa", lo que a su juicio representa una "grave incongruencia".

Esta "interpretación errónea", incide, también afecta a otras categorías , mayoritariamente a la de Auxiliar de Enfermería (Grupo IV), generando un "agravio" entre trabajadores con funciones y condiciones similares.

Así, el sindicato advierte a Función Pública de que "están ofreciendo algo que no es real", y subraya que esta situación puede suponer un "engaño" para quienes concurren a estas plazas, "creyendo que optan a un empleo con condiciones que no se corresponden con la realidad". "No se puede permitir que una convocatoria pública incurra en este tipo de errores o manipulaciones", afirma.

De este modo, UGT pide la revisión "inmediata" de las plazas "mal clasificadas", además de que todas esas plazas sean "transformadas al cien por cien".