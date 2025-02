PSOE, Vox y Unidas se unen en la Asamblea para instar a la Junta a impulsar un plan de infraestructuras rurales

Los tres partidos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han unido sus votos para sacar adelante una propuesta de impulso planteada por los socialistas con el objetivo de impulsar un plan de actuación de infraestructuras rurales priorizando aquellas que están pendientes de ejecución.

La medida, que ha recibido el voto en contra del PP, insta a la Junta a dar a conocer todas las actuaciones planificadas de conformidad con lo previsto en la intervención del Plan de Caminos Rurales Públicos en Extremadura (PECAC periodo 2023-2027), así como a elaborar un estudio que permita conocer la situación real y las necesidades en las que se encuentran todas las infraestructuras rurales y bienes de dominio público de Extremadura como vías de comunicación en coordinación con los ayuntamientos y el resto de administraciones.

Igualmente, solicita elaborar el citado plan de actuación de infraestructuras rurales priorizando aquellas que están pendientes de ejecución, así como dotar del presupuesto necesario y los plazos de ejecución.

En defensa de la iniciativa, la diputada socialista Marisol Mateos, ha señalado que con esta iniciativa se persiguen tres objetivos fundamentales, como son mejorar la accesibilidad a las explotaciones, aumentar la competitividad de las mismas y reactivar la inversión pública en la comunidad autónoma y el empleo público.

En su intervención, ha hecho alusión a la "absoluta parálisis en la gestión" del Ejecutivo de María Guardiola. En este sentido, ha dicho que hasta la fecha "no consta" el número de proyectos licitados y cuántas ayudas se han convocado hasta ahora por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura en el nuevo programa operativo PECAC 2023-2027.

Asimismo, del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, que acaba el 31 de diciembre, solo han materializado tres expedientes, en casi veinticuatro meses, de licitación de obras que además son proyectos "heredados de la legislatura anterior". "El Gobierno del PP en Extremadura tiene una hoja de ruta nefasta aplicada por la mala gestión", ha señalado.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular, José Manuel García Ballestero, que ha criticado la "pinza" de los tres partidos de la oposición, ha señalado que en los últimos 20 años se ha actuado en el 8% de los 70.000 kilómetros de caminos rurales de la comunidad.

Asimismo, ha dicho que hay 63 municipios que no forman parte de catálogo de caminos rurales y que otros 232 desactualizados los tienen desactualizados, cuando resulta "prioritario" que formen parte de ese catálogo para actuar sobre los caminos rurales.

En este punto, ha acusado a la anterior administración socialista de "no hacer su trabajo", y ha sido el gobierno actual el que se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos porque "todos tienen que tener las mismas oportunidades". Los socialistas "ni los actualizaron ni los quisieron actualizar", ha asegurado, porque "solo tenían un plan" con los caminos rurales que era el de las "chinchetas", en alusión a que únicamente se actuaba en los municipios de su color político.

El diputado de Vox, Juan José García García, ha justificado el apoyo a la iniciativa porque el mundo rural es "una propuesta y una inquietud" de su formación que, ha recordado, creó la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En todo caso, ha advertido a los socialistas que no se hagan "muchas ilusiones" porque "el Gobierno no le va a hacer ni caso", al tiempo que ha recordado que no hay presupuesto para 2025 para poder dotar el nuevo plan que recoge la iniciativa.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "más que necesario" el estudio que plantea la iniciativa para conocer la "situación exacta" de los caminos rurales, porque el desconocimiento de estas infraestructuras está llevando a la "usurpación" de caminos "por parte de propietarios, por parte de fondos de inversión, que piensan que pueden vallar sus fincas y evitar que así las personas tengan el derecho natural a poder transitar por estos espacios".