PSOE, Vox y Unidas tumban la reforma de Guardiola para que las legislaturas duren 4 años aunque se adelanten elecciones

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara formulada por el Grupo Popular y, según la cual, las legislaturas en la región durarían siempre cuatro años aunque se anticipen las elecciones. La reforma, tramitada por el procedimiento de lectura única, ha sido rechazada por el voto en contra de la oposición en bloque (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura), y ha contado únicamente con el apoyo del PP.

Con la reforma, planteada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, cuando anunció la posibilidad de adelantar elecciones en 2026 en caso de no lograr los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos autonómicos del próximo año, se pretendía adecuar el Reglamento de la Asamblea a lo establecido en el Estatuto de Autonomía en su reforma de 2011, según ha explicado este jueves durante el debate de la iniciativa en la Cámara regional el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá.

EL PP BUSCA LA CONEXIÓN DE REGLAMENTO Y ESTATUTO

Así, Sánchez Juliá ha defendido que la reforma que plantea su grupo "lo único" que se pretendía era que el Reglamento de la Asamblea recogiese "exactamente lo mismo" que ya incluye el Estatuto de Autonomía en cuanto a la duración de las legislaturas; y ha recordado en todo caso que "jurídicamente" el Estatuto "por jerarquía jurídica" está "por encima" del Reglamento.

En este sentido, ha defendido la "total transparencia" con la que María Guardiola ha planteado desde el principio la necesidad de "estabilidad" para la región bien a través de la aprobación de los Presupuestos, bien a través de elecciones anticipadas, y ha considerado que con este planteamiento en la oposición "han entrado en pánico".

En concreto sobre el PSOE, ha advertido de que ahora "cambia" de opinión en cuanto a la reforma reglamentaria respecto a otras anteriores simplemente "por nerviosismo y miedo", toda vez que a su juicio en dicho partido "están ahora jugando al juego de la silla porque Gallardo quiere ganar cuatro años ahí sentado porque no sabe el recorrido judicial que tiene por delante".

"¿Desde cuándo adaptar el reglamento al Estatuto es retorcer el reglamento?", ha preguntado a la oposición Sánchez Juliá, quien ha insistido en que con la reforma que plantea su grupo se quiere "adaptar" el Reglamento al Estatuto pero a la oposición "les ha temblado las piernas".

"Hoy queda muy claro con su posición, con su nueva pinza donde el PSOE y Vox cada vez están mucho más cómodos votando juntos, hoy se demuestra quienes creemos que la ley está para servir a la democracia y quienes creen que la democracia está para servirse a unos mismos", ha reprochado finalmente Sánchez Juliá al PSOE y a Vox.

EL PSOE DICE QUE NO ACCEDE A "CHANTAJES"

A su vez, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha rechazado la reforma del reglamento que plantea el PP porque "nada ha cambiado" que lo justifique, más allá de que los 'populares' en la comunidad "son rehenes de la calle Génova y de salvar al soldado Feijóo".

Así, entiende que la propuesta de reforma reglamentaria no supone más que en el PP "se han inventado el relato" de un intento de "chantaje" por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a los grupos de la oposición relativo a que "o hay presupuestos, o hay elecciones" anticipadas; y ha remarcado que el PSOE no accede a ningún "chantaje".

"El barco se está hundiendo y los únicos responsables de ese hundimiento son ustedes, por su incapacidad de dialogar, de negociar, de consensuar y, lo peor, de gestionar problemas habituales como los que tiene esta tierra. Con nosotros no cuenten, no accedemos a chantajes. Somos el Partido Socialista Obrero Español. Si quieren elecciones, convóquenlas", ha espetado Piedad Álvarez, quien ha reprochado además que el PP con su propuesta de hoy "cambia" de opinión respecto a la modificación que ya introdujo en 2015.

En esta línea, Álvarez ha defendido también que con este cambio de reglamento el Gobierno de Guardiola intenta "tapar su fracaso en la gestión de esta tierra con la amenaza a la oposición de presupuestos o elecciones"; y tras recalcar que el PSOE no accede a "ningún chantaje", ha invitado a la presidenta de la Junta a convocar elecciones anticipadas si lo considera.

"Ayer tuvieron el último intento de salvar los presupuestos y nos llamaron en el minuto 90 del partido después de que nos habían dicho que no a todas nuestras propuestas... Si quiera Guardiola convocar elecciones que las convoque pero nosotros no accedemos a ningún chantaje, porque hemos demostrado que somos servidores públicos de los extremeños", ha apuntado.

VOX RECHAZA "CAMBIAR LAS REGLAS EN MEDIO DEL PARTIDO"

A su vez, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha rechazado la reforma del reglamento que plantea el PP porque a su juicio pretende "cambiar las reglas del juego en medio del partido" porque a los 'populares' les "conviene", y en consecuencia la formación de ultraderecha "no" va a contribuir a ello.

"Lo que pide el PP en el gobierno con esta reforma es cambiar las reglas del juego en medio del partido porque a ellos el partido les va mal, no a Extremadura y a los ciudadanos... Nos piden cambiar las reglas del juego en medio del partido porque le va mal y además el único beneficiado de que se cambien las reglas es nada más que el PP y el gobierno", ha espetado.

En este sentido, ha añadido además que Vox también se opondría a una reforma como la que plantea ahora el PP si fuera el PSOE el que la formulase, porque estos dos partidos son "igualititos".

"Han tenido 11 años (PSOE y PP) para modificarlo (el reglamento) pero no lo han hecho porque a ninguno les ha convenido. Ahora hay a uno que es el PP al que le conviene y lo trae aquí... Pero nosotros no vamos a contribuir a que se cambien las reglas del juego para beneficiar a uno", ha insistido Fernández Calle, quien ha lanzado el mensaje de que si se quiere "cambiar algo" que se haga "cuando se presenten a las elecciones".

UNIDAS VE UNA "ORDEN" DE GÉNOVA DE CONVOCAR ELECCIONES

De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, ha rechazado la reforma del Reglamento que propone el PP porque a juicio de su grupo tiene como "elemento central" la "orden de Génova de que había que convocar elecciones y poner a Extremadura como un peón más de la estrategia de derribar al Gobierno de la nación".

Así, ha dudado de la urgencia de introducir una reforma del reglamento como la que plantea el PP. "Es un problema la participación ciudadana, o la transparencia a la hora de rendición de cuentas del Gobierno", ha señalado González Frutos, quien ha criticado además que el PP plantea la reforma sin diálogo con la oposición.

El diputado de Unidas, asimismo, ha dudado incluso de que fuera necesaria la reforma. "Una reforma que probablemente es hasta innecesaria por la jerarquía de normas, pero han decidido retratarse con una reforma del reglamento de la Asamblea...", ha espetado a los 'populares'.