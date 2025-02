El PSOE extremeño vincula su apoyo al decreto de medidas fiscales de la Junta a la incorporación de alegaciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha vinculado el voto a favor del Grupo Socialista al decreto ley de medidas fiscales aprobado hace unas semanas por la Junta de Extremadura, a la negociación e incorporación de alegaciones que los socialistas han presentado al texto.

Así lo ha avanzado Gallardo en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 11 alegaciones al decreto ley de medidas fiscales, que a su juicio "mejoran claramente" el texto del Ejecutivo extremeño, y pretenden "proteger a los más vulnerables", pero también "impulsar políticas que ha venido defendiendo el Gobierno socialista", ha dicho.

Entre estas alegaciones, el PSOE reclama medidas como la gratuidad universal de los comedores escolares y las aulas matinales, así como de la expedición de títulos de enseñanzas no universitarias, y de las licencias de caza y pesca.

En el apartado impositivo, el Grupo Socialista reclama a través de estas alegaciones, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Viviendas Vacías y Vehículos Contaminantes, y pide también bajar el tramo del IRPF a las clases medias y trabajadoras, aquellas que cobran menos de 60.000 euros, que según ha dicho Gallardo, "fue algo aceptado por parte de la señora Guardiola en los presupuestos generales de la comunidad", ha señalado Gallardo.

El PSOE propone en estas alegaciones la puesta en marcha de un 'Plan 80.000' para "construir viviendas en suelo público a un precio máximo de 80.000 euros", así como de un Plan de Infraestructuras Educativas 2025/27, que "impulsará la extensión de la red de comedores escolares, aulas matinales y la educación 0-3 años en el mundo rural y en barrios vulnerables", según recoge la propuesta socialista.

También propone el PSOE en estas alegaciones el abono "en un pago único 460 euros" a los beneficiarios de pensiones no contributivas, que el dirigente socialista ha considerado "una cuestión de justicia social", por lo que ha considerado que "este decreto de medidas fiscales no puede aprobarse sin este complemento de 460 euros para los pensionistas que contribuyeron mucho a lo largo de su vida, pero no de forma legal ni reglada", ha apuntado.

Entre las propuestas incluidas por el PSOE en sus alegaciones, se encuentran además la elaboración de un proyecto de Ley de Mecenazgo, así como nuevas medidas para enfermos de ELA, como ayudas a la contratación de cuidadores no profesionales, o desarrollar la figura del asistente personal, entre otras.

"LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DE GUARDIOLA"

Se trata de una "propuesta seria, responsable y comprometida con Extremadura", ha reafirmado el dirigente socialista, quien ha avanzado que el voto del PSOE a este decreto ley "dependerá o no de la incorporación" de estas medidas, sobre las que el PSOE "siempre estará en disposición del diálogo, del consenso en favor de Extremadura".

Por este motivo, "la pelota está ahora en el tejado de la señora Guardiola", que según ha apuntado, "no debe olvidar que no tiene mayoría para gobernar esta tierra sin diálogo", tras lo que ha entendido que el PSOE "es un partido que conoce muy bien lo que es la negociación y sabe que para que haya una negociación efectiva ha de tratarse siempre desde la exigencia y la renuncia", ha considerado.

Ahora "¿qué va a hacer la señora Guardiola?", se ha preguntado Gallardo, quien ha tachado de "falso" que se haya hablado con la oposición sobre las medidas de este decreto, ya que "con el PSOE no ha hablado absolutamente nadie", ha aseverado.

Por eso, ha reiterado que "no ha habido diálogo con el PSOE de Extremadura", y "por lo que sabemos, hasta la fecha tampoco hay voluntad de consenso", tras lo que ha recordado a la presidenta de la Junta que "no tiene mayoría para gobernar esta tierra sin diálogo", por lo que "para que Extremadura avance tiene que dialogar con el PSOE", ha resaltado.

En su intervención, el dirigente socialista ha entendido que estas alegaciones "en su máxima expresión vendría a beneficiar ampliamente al conjunto de la sociedad extremeña", pero se ha mostrado conscientes de que "si realmente hay interés por el diálogo, por la concertación y, fundamentalmente, por llevar a cabo medidas que permitan ser aprobadas, uno tiene que renunciar a algunas de ellas", ha admitido.

A su juicio, la incorporación de estas medidas al decreto ley "no destroza los números de la señora Guardiola, más bien lo que destrozan los números son las rebajas fiscales a los más ricos que siempre son los grandes beneficiados del Gobierno del PP", por lo que su impacto global "es bastante menor al que suponen las medidas de esos impuestos que por parte del Gobierno del PP se han eliminado", por lo que son alegaciones "absolutamente asumibles" y de las que Guardiola "aceptó prácticamente la totalidad" durante las negociaciones para el presupuesto.

CONGRESOS PROVINCIALES DEL PSOE

Finalmente, y respecto a los procesos congresuales provinciales abiertos en el PSOE y posibles candidaturas, Gallardo ha señalado que "en un partido democrático como es el PSOE, hasta que no se abren los tiempos y pasa el tiempo en el que se presentan las precandidaturas, no se sabe si habrá una o dos o tres o veinticinco".

En cualquier caso, el dirigente socialista extremeño ha avanzado que le "gusta mucho la música" en estos procesos, ya que "hay consenso en torno a la candidatura de Cáceres, que es la más próxima, la que se presentará" este mismo martes.

Gallardo ha confiado en que estos procesos congresuales "vengan a reforzar el trabajo" que se hizo en el Congreso Regional del PSOE de Extremadura que se celebró en Plasencia, y que a su juicio "significó un antes y un después" en el que el partido "salió unido, reforzado para ser un verdadero proyecto alternativo al de gobierno de Extremadura", ha concluido.