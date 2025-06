El PSOE abordará los "problemas reales" en el Debate del Estado de la Región del que espera "poco" de Guardiola

El PSOE en Extremadura realizará aportaciones sobre los "problemas reales" de la ciudadanía en el próximo Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra este jueves y viernes en la Asamblea, y del que espera "poco" del Gobierno "vago" de María Guardiola.

"Vemos a la presidenta sonreír, ir a actos, saraos, pero poco se habla en el lenguaje, en la conversación oficial de la Junta de Extremadura, sobre los problemas reales de la gente", ha sentenciado al respecto la portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña.

En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha advertido de que las decisiones del Gobierno de Guardiola en unos casos, y la "falta de decisiones" en otros, han llevado a la comunidad a un "nuevo estado marcado por la desigualdad" y el "deterioro progresivo y preocupante" de la sanidad pública; y ha augurado que en el Debate sobre el Estado de la Región el Ejecutivo autonómico no hará un análisis "certero" de la "realidad".

"El análisis de la realidad entendemos que no va a ser certero, que no va a responder a la fotografía de la Extremadura que viven y respiran los ciudadanos en estos momentos y la realidad es que sus decisiones han hecho que bajemos peldaños respecto de la calidad de los servicios públicos", ha señalado Gil Rosiña, quien también ha advertido del "deterioro" educativo en Extremadura en aspectos como la implantación de la educación de 0 a 3 años gratuita y universal.

Por el contrario, ha afirmado que el PSOE enfrentará el Debate sobre el Estado de la Región como ha dicho que quería la formación, con su líder, Miguel Ángel Gallardo, como "voz" del partido en la tribuna de la Asamblea para explicar lo que quiere ofrecerle a los ciudadanos, haciendo un análisis de la "Extremadura real".

"Un análisis de la Extremadura real que respira datos buenos e importantes como el del mercado de trabajo, pero que también respira otros problemas que no existen para la Junta de Extremadura, otros retos de futuro que no existen para la Junta de Extremadura y muchas obligaciones y quehaceres que este Gobierno vago, que no ha cogido hábitos de estudio tras dos años en el Gobierno", ha espetado la portavoz socialista.

"Nosotros vamos a hacer un análisis de la realidad, un análisis real, a pie de calle, de estar hablando con la gente y de saber los problemas que tienen los extremeños", ha ahondado, al tiempo que ha avanzado que el PSOE también ofrecerá en el Debate "propuestas y alternativas a los problemas reales" que, a su juicio, "tienen solución".

PROSTITUCIÓN

Por otro lado, preguntada sobre si en el Debate sobre el Estado de la Región el PSOE planteará alguna propuesta relacionada con la abolición de la prostitución, Gil Rosiña ha indicado que no le corresponde a ella desvelar el contenido de las propuestas de su grupo, aunque ha aprovechado para reiterar la postura contraria de su formación a la "esclavitud del siglo XXI".

En este sentido, ha recordado que en el 40º Congreso del PSOE se escribió por "primera vez" en los estatutos del partido la "necesidad de abolir la prostitución" en España.

Ha aprovechado también para mostrar el "dolor" que las "feministas socialistas" sufren por la práctica que se está conociendo por parte de dirigentes que hasta hace poco lo eran del PSOE a nivel nacional. "Un dolor que tenemos que acompañar de indignación y al mismo tiempo de presión, y la presión es que se haga algo cuanto antes y ya, porque hace ya dos congresos que lo tenemos escrito", ha defendido.

Por otro lado, también ha transmitido la "indignación" de su formación por la "poca vergüenza" de las palabras vertidas por el diputado autonómico del PP Bibiano Serrano en el último pleno de la Asamblea relacionadas con la prostitución, así como por los "aplausos" que dio, ha indicado, la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Decía Simone de Beauvoir que el enemigo se hace más fuerte cuando encuentra aliados entre los oprimidos. Y esa frase es la que tiene que reflexionar la señora Guardiola cuando aplaudió jalear la prostitución a un dirigente de su partido y diputado que cobra de el erario público por ser y ejercer en la Asamblea de Extremadura", ha sentenciado.

DECLARACIONES DE ÁBALOS Y KOLDO GARCÍA

Por otra parte, sobre las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García, la portavoz regional del PSOE ha rehusado valorar las manifestaciones que puedan hacer en las puertas de los juzgados "estos sinvergüenzas", y ha defendido al hilo de casos de presunta corrupción "las decisiones que ya se están tomando" y las que "probablemente se tomarán más" en el próximo Comité Federal del PSOE.

En todo caso, sobre las "ramificaciones" que pudieran tener el 'caso Ábalos y Koldo', ha indicado que si bien el PSOE va a "colaborar con la justicia como no puede ser de otra manera", otros partidos quizás deberían tener "cuidado".

"Digo lo de las ramificaciones porque el otro día leía una información que decía que un alto dirigente, que alto dirigente, la mano derecha de Feijóo, que se lo trajo de Galicia, señor Tellado, había ofrecido a uno de estos sinvergüenzas un sueldo y la vida solucionada o algo así para que nos entienda la gente, le vino a decir", ha espetado.

También, preguntada sobre críticas del PP porque el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, no ha ofrecido una rueda de prensa para condenar las actuaciones de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán que están siendo investigadas, ha subrayado que ella misma la pasada semana "en nombre de los socialistas extremeños" señaló que "el PSOE no aplaude ningún caso de corrupción", y ha lamentado que, por el contrario, ahora dirigentes del PP están "muy callados" con "lo que ha salido de Tellado".

En esta línea, ha pedido al portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, "un poco más de templanza con sus palabras" sobre Gallardo, de quien ha insistido en que "no está desaparecido", sino que "ha condenado la corrupción en el primer golpe con la nueva manera de comunicarse, con un tuit" y "luego en distintas comunicaciones y entrevistas que le han hecho los medios de comunicación".

"Lo que no se puede hacer entender a la ciudadanía es que si no ha salido el número uno a hablar, no se está condenando la corrupción, porque eso no responde a la verdad", ha esgrimido Gil Rosiña, quien ha recordado que ella misma como portavoz del partido ha "condenado" y ha "pedido perdón" y ha expresado "la desazón tan profunda que teníamos y que seguimos teniendo".

"Ahora, si el formato que esperamos es que venga aquí a dar una rueda de prensa, pues yo le diré que eso forma parte de las decisiones que nosotros tomamos", ha añadido Gil Rosiña, quien ha añadido que si bien la navarra María Chivite sí que ha salido en rueda de prensa a valorar la situación, la situación con Gallardo en Extremadura "no es comparable".

"¿Ha salido María Chivite? ¿Cómo no? Pobre chica, ¿cómo no va a salir? ¿Cómo no va a salir? Supuestamente (Cerdán) era la cabeza de la trama, era uno de los pesos pesados del PSOE de Navarra", ha dicho.

En cuanto a la postura de Emiliano García Page sobre la situación en el PSOE, Gil Rosiña ha indicado: "Page ha salido, pero a lo mejor ha salido también para otras cosas que nosotros ni entendemos ni compartimos".

De otro lado, sobre el Comité Regional del PSOE celebrado este pasado fin de semana, Gil Rosiña ha destacado la "gran participación" y "debate" sustanciado, así como el hecho de que los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara estuvieran presentes, algo que "no es lo normal" y que, a su juicio, "responde a la preocupación compartida" que tiene "el conjunto de la militancia socialista" (en alusión a casos de supuesta corrupción de antiguos dirigentes del partido a nivel nacional).