La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz llevará a cabo una campaña de promoción de la asignatura de Religión

La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, formada por las diócesis de Coria-Cáceres y Plasencia y la archidiócesis de Mérida-Badajoz, ha acordado llevar a cabo una campaña de promoción de la asignatura de Religión.

Esta decisión se ha tomado en la última reunión de este curso de los obispos celebrada en Mérida el pasado viernes, día 24, y en la que también se apuntó la necesidad de abundar en la formación del profesorado de esta asignatura y la posibilidad de crear un departamento de profesores de Religión en la provincia eclesiástica.

Para todo ello se mantendrá una reunión de los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia con los delegados de Enseñanza de las tres diócesis y, posteriormente, se solicitará una reunión con la Consejera de Educación de la Junta de Extremadura.

Día de la Virgen de Guadalupe fijado en el calendario litúrgico

Otro tema tratado fue el calendario litúrgico propio de las diócesis. Así, se acordó solicitar a Roma que el día de la Virgen de Guadalupe sea solemnidad en las tres diócesis de la Provincia eclesiástica.

También que San Pedro de Alcántara sea solemnidad en Coria-Cáceres y fiesta en Plasencia y Mérida-Badajoz y que Santa Eulalia sea solemnidad en Mérida-Badajoz y fiesta en Coria-Cáceres y Plasencia.

El arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, será el encargado de realizar la gestión ante la Santa Sede, ha informado en nota de prensa el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

El tercer punto tratado por los obispos fue la relación institucional con la Junta, que fue calificada de "positiva" y, de este modo, se acordó plantear con el Sepad la asistencia religiosa a los centros de mayores de la comunidad autónoma.

Además, en lo relacionado con el patrimonio se continuará con la elaboración de un nuevo convenio y en medios de comunicación se harán gestiones para que Canal Extremadura TV emita un programa con contenido religioso-cultural.

Para ello se llevará a cabo una reunión entre los delegados de Medios de Comunicación Social de las tres diócesis y el Obispo de Coria-Cáceres.

Por último, se acordó enviar una carta de agradecimiento al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, por aceptar que la eucaristía del día de la Virgen de Guadalupe, el 8 de septiembre, sea presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz o alguno de los obispos de la provincia eclesiástica.