El presidente de la Junta garantiza que Extremadura producirá baterías aunque no venga la gigafactoría

Ya es oficial. El grupo Volkswagen y Seat han anunciado hoy que la localidad valenciana de Sagunto albergará la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que planea construir en España. Extremadura era una de las opciones, pero se ha quedado fuera. Al respecto, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha garantizado este miércoles, que Extremadura producirá baterías ya que si no viene un proyecto, vendrán otros. "Yo lo he dicho ya desde hace tiempo, la situación diferencial en estos momentos de Extremadura con lo que podíamos tener hacer uno años es que si no viene un proyecto vendrán otros", tras lo que ha señalado que puede "asegurar y garantizar que en Extremadura se producirán baterías". Argumento que esgrimió el pasado mes de febrero cuando se empezó ha hablar de su implantación en Sagunto. La gigafactoría de baterías generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo y se enmarca en un esfuerzo inversor del consorcio alemán por movilizar más de 7.000 millones de euros para la electrificación en España.