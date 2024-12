Un trabajador se manifiesta a las puertas de su empresa tras sufrir acoso laboral en Mérida

Esta mañana, Fernando Campos Sánchez, trabajador de Gebidexa ha iniciado una concentración a las puertas de una de sus oficinas en Mérida, situada en la calle Benito Arias Montano, desplegando un cartel en el que denuncia que "ha sufrido acoso laboral en su puesto de trabajo y que nadie en la empresa ha tomado medidas".

Campos asegura que lleva varios años sufriendo “insultos, agresiones verbales, puñetazos en mesa, patadas en sillas en incluso las cámaras frigoríficas del sitio en el que trabaja están marcadas”.

Tras llevar varios meses sin dormir y tomando medicación, este trabajador ha decidido trasladarse desde Moraleja para colgar un cartel en el que expresa la situación actual en la se encuentra. En la pancarta, se puede leer lo siguiente: "Soy Fernando Campos Sánchez, trabajador de Gebidexa, he sufrido acoso laboral en mi puesto de trabajo y me encuentro enfermo por culpa de este acoso, tomando medicación y sin poder dormir. Mi empresa a día de hoy no ha tomado medidas después de pasar más de un año. Yo solo lucho por mis derechos. No más insultos, ni agresiones".

"Me veo solo, tengo bastantes compañeros, pero tienen miedo de perder sus puestos de trabajo y yo les entiendo. Yo ya no tengo miedo a hablar, solo quiero que se sienten y hablen conmigo", expresa visiblemente afectado a los micros de Onda Cero.

Campos lleva dado de baja desde el 6 de marzo y según él, "la empresa no se ha preocupado por el trabajador a pesar de ser conocedores de que este se encuentra dado de baja psicológica por su situación laboral".

Por otro lado, la empresa le ha trasladado que no considera lo que ha sufrido haya sido un acoso, sino que es un conflicto con un compañero, pero Fernando asegura ser poseedor de documentos que acreditan que hay más personas que han sufrido acoso en otras ocasiones. "Yo de momento sigo de baja y sin embargo mi acosador acude todos los días a su puesto de trabajo y jamás ha sufrido ningún castigo por parte de la empresa”, sentencia Campos.