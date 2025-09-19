La Policía Nacional desmantela un “narcopiso” y punto de venta de droga en la zona centro de Badajoz

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado 11 de septiembre a la detención de 6 personas por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, detención ilegal, amenazas y atentado a agente de la autoridad.

La investigación comenzó a raíz del conocimiento de la existencia de una vivienda que pudiera estar usándose como “narcopiso” y punto de venta de sustancias estupefacientes en el casco antiguo de Badajoz.

Los agentes, en sus numerosas vigilancias discretas, comprobaron el continuo trasiego de consumidores de estas sustancias, siendo uno de los puntos más activos de venta y consumo de droga de la capital, corroborando este dato las aprehensiones de estupefacientes efectuadas a pesar de que en muchas ocasiones la droga adquirida era consumida en el interior del inmueble, que contaba con habitaciones preparadas para ello.

Paralela a esta investigación por tráfico de drogas, existía otra por un delito de lesiones, amenazas y detención ilegal, hechos acaecidos en el interior de este “narcopiso” donde estaban implicados varios de los investigados del punto de venta de droga.

Cabe reseñar que la vivienda estaba regentada por varias personas, detenidas con anterioridad, lo que dificultó la investigación, ya que la experiencia de estas personas la hacía más compleja, aumentando las medidas de seguridad.

Esta organización criminal tenía una estructura piramidal con clara distribución de tareas, situándose en primer lugar los que suministraban las drogas y recogían la recaudación; a continuación los que llevaban a cabo la venta directa y control del “narcopiso”; y en último lugar, conocidos toxicómanos que atraían a “clientes” y realizaba funciones de vigilancia en el exterior.

Con la preceptiva autorización judicial, el pasado 11 de septiembre se practicó la entrada y registro de esta vivienda, deteniendo a 6 personas e interviniendo diversas cantidades de cocaína (de la que se podrían obtener unas 420 dosis) y heroína (de la que se podrían obtener unas 370 dosis), útiles para la elaboración de estas dosis, más de 1500€ en efectivo y básculas de precisión.

En la práctica de esta entrada, los agentes fueron recibidos con gran agresividad por algunos de los allí presentes, imputándoles así un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos son seis varones, de entre 20 y 60 años de edad, algunos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de uno de ellos.