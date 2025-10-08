Pedro Sánchez anuncia un Observatorio de la Vivienda Turística para "no morir de éxito"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes, especialmente en lo que se refiere al coste de vida de las personas que viven en ciudades y barrios turísticos saturados.

Este observatorio se va a aprobar en el Consejo de Ministros la próxima semana como uno de los ejes de la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro', que se ha presentado este miércoles en el marco de la V Convención de Turespaña, que se celebra en Cáceres con la asistencia de un millar de personas en representación de instituciones y empresas que trabajan en el sector.

Sánchez ha explicado en su intervención que esta estrategia ha nacido del consenso de casi 300 entidades del ámbito público y privado que han participado en las propuestas, lo que demuestra "no solamente la implicación del sector, sino también la legitimidad que se le da a esta herramienta", que ha contado con la participación de organizaciones empresariales, sindicales, empresas turísticas, y representantes de las universidades, entre otros.

Otra cualidad de esta gobernanza es la "transversalidad" ya que las 50 medidas que incluye afectan a diferentes ministerios, y a diversos organismos que pertenecen a la Administración General del Estado. "Y finalmente la modernidad, porque en esta estrategia se apuesta por los nuevos avances digitales y tecnológicos como palanca de innovación", ha apuntado el presidente, que ha añadido que, por primera vez, también se tiene en cuenta la "emergencia climática" y como afecta al sector turístico.

En su intervención, se ha referido a los datos del turismo en España que viene de un 2024 con 94 millones de turistas y un "verano extraordinario" en 2025, con cifras económicas que suponen el 12,3% del PIB nacional y el 13,2% del empleo total en el país. "Sin duda, una visión positiva, pero no podemos permitirnos morir de éxito", ha subrayado el presidente.

Un éxito que está causando "problemas" en algunos territorios como la gentrificación, que afecta al 27% de las ciudades turísticas, con un auge de los pisos turísticos que impide "a muchos a poder acceder a una vivienda digna en municipios que multiplican por ocho el número de turistas. "El turismo llena nuestras ciudades de vidas pero no puede vaciar nuestros barrios", ha sentenciado Sánchez.