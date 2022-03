La patronal Fenadismer considera que la situación actual no permite reanudar el transporte de mercancías por carretera

Nueva vuelta de tuerca con el paro indefinido que mantiene la Plataforma del Transporte por carretera. Hoy las patronales Fenadismer, Fetransa y Feintra han comunicado que la falta de concreción de las medidas por parte del Gobierno no permite, por el momento, reanudar el transporte de mercancías por carretera.

Una de las asociaciones miembro de Fenadismer es la extremeña Agrupación Gremial de Transportistas, la AGT, cuyo secretario general, Mario Aza, asegura a a Onda Cero que no puede ser que países cercanos como Portugal y Francia ya haya tomado medidas para abaratar los costes y España no lo haga.

El Gobierno, indica Aza, si no quiere bajar impuestos al combustible, puede dar ayudas directas; y critica que esos 500 millones que ha puesto encima de la mesa sólo paliarán las pérdidas de un mes de los 400.000 transportistas que hay en el país. Si esto sigue así, Aza dice que habrá despidos de conductores. Lo que tiene claro es que así no se puede seguir, se esté en paro o no.

En cuanto a las explotaciones ganaderas, en Presidente de la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino, Enrique Muslera, recuerda que en lo peor de la pandemia se decretaron servicios mínimos y que aunque los transportistas tienen gran parte de razón, hace falta un equilibrio. Ahora, ante la escasez de pienso, están utilizando sus vehículos particulares para traerlos directamente de las fábricas, aunque sólo podrán hacerlo mientras haya reservas en los silos.