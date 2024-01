El TSJEx anula el decreto que aprobaba las obras del complejo Elysium City en Castilblanco

SENTENCIA TSJEX

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, anulaba este sábado el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) de la ciudad inteligente Elysium City en Castilblanco por no ser "conforme a Derecho".

Así, en su fundamentación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx ha señalado que el Poitegio está "incompleto" y que para su aprobación es necesario que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales como son el caso de los proyectos del ciclo integrado de agua, gestión y tratamiento de residuos o energía.

En este sentido, la Sala ha incidido, según indica el TSJEx en nota de prensa, que la obligatoriedad de presentar estos estudios y proyectos previos a la aprobación está recogida en el artículo 9 de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de ocio (Legio).

No obstante, esta sentencia no es firme y, por ende, contra la misma cabe aún el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

POSICIÓN JUNTA DE EXTREMADURA

La Junta de Extremadura ha lamentado este sábado que el Ejecutivo anterior Socialista actuase "sin la diligencia y responsabilidad exigidas" en materia de gestión ambiental y energética con el proyecto de ocio Elysium City como, según ha asegurado, "refleja" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJEx).

Esta "acción del anterior Gobierno" autonómico se debe, según ha apuntado el Ejecutivo actual en nota de prensa, a un "afán por anunciar grandes proyectos" y a una "falta de interés en aportar las suficientes garantías jurídicas".

En este sentido, el Gobierno de María Guardiola ha asegurado que están "analizando a fondo las posibles actuaciones" a llevar a cabo, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio del Elysium City en Castilblanco por no ser "conforme a Derecho".

No obstante, asegura la Junta de Extremadura que lo hará "siempre" en pro del "interés general" de la comunidad y "observando y cumpliendo el ordenamiento jurídico".

VALORACIONES POLÍTICAS: UNIDAS POR EXTREMADURA Y VOX

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha manifestado este sábado la satisfacción de su formación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que "pone freno" al "delirante" proyecto del Elysium City en Castilblanco.

En este sentido, la portavoz ha asegurado que se sabía que este proyecto que "se ha ido desinflando hasta una urbanización de lujo" no cumplía con los "mínimos requisitos legales" que deben tener empresas de este tipo.

Así, de Miguel ha llamado a dejar de "asfixiar" a los autónomos, pequeñas y medianas empresas de la región, así como ha pedido que no se le ponga la "alfombra roja" a los empresarios que pretenden "llevarse los fondos públicos", según las declaraciones divulgadas por su formación.

La portavoz también ha señalado que aún no se sabe si el Partido Popular recurrirá estas sentencias "hasta el infinito", al igual que el Partido Socialista "aún sabiendo que no llevaban la razón" o si acatarán el dictamen y pondrán freno a "proyectos que no tienen ningún tipo de sentido".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha definido este sábado la anulación del decreto que aprobaba las obras del proyecto de ocio Elysium City como una manera de "corroborar" la "nefasta y desastrosa gestión" del PSOE cuando estuvo al frente de la Junta de Extremadura.

En este sentido, Fernández Calle ha celebrado que "esa manera de hacer política" de un modo "tan alejado de la seriedad y la verdad" ya esté "fuera de la Junta", tras "demasiados años al frente" del Ejecutivo regional.

Concretamente, el portavoz ha asegurado, en declaraciones difundidas por su formación, que la gestión de las pasadas administraciones socialistas estaba basada en "anuncios vacíos, proyectos de cartón piedra, la mentira y el marketing", en la medida en que "lo único que importaba eran los titulares de prensa sin nada detrás".