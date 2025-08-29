INCENDIOS

Los Reyes de España visitarán este viernes Rebollar, Cabezabellosa y Hervás para conocer los daños de los incendios forestales

Lo hacen tras haber pasado durante los dos últimos días por Castilla y León y Galicia.

Redacción

Extremadura |

Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este viernes al norte de la provincia de Cáceres para conocer de primera mano los daños sufridos por los incendios de este verano.

En el marco de las visitas ya realizadas este pasado miércoles a las zonas más afectadas en Castilla y León, y este jueves en Galicia, Sus Majestades se desplazarán a las localidades de Rebollar (mancomunidad Valle del Jerte), donde está prevista su llegada a las 11,30 horas; Cabezabellosa (mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla), a las 12,45 horas; y Hervás (mancomunidad Valle del Ambroz), a las 14,00 horas.

La intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

