Publicado en el DOE el calendario de festivos para 2027 en Extremadura, que incluye un puente de cuatro días en octubre

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, día 8, el decreto de la Junta por el que se fija el calendario de festivos en la región para el año 2027, incluido un puente de cuatro días en el mes de octubre.

Dicho decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 2 de junio, y entrará en vigor este martes, día 9, en la jornada siguiente a su publicación en el DOE.

En concreto, los días festivos a efectos laborales contenidos en el decreto son el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo, y el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Además del 15 de agosto, Asunción de la Virgen (que pasará al 11 de octubre de 2027, lunes); el 8 de septiembre, Día de Extremadura; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.

De este modo, el calendario laboral de Extremadura para 2027 recoge en total 14 festivos, 12 de los cuales son autonómicos y dos festivos locales que propondrán cada ayuntamiento, según publica el DOE.

Además, se traslada el festivo del 15 de agosto de 2027, que cae en domingo, al lunes 11 de octubre, con lo que, sumado al 12 de octubre, festivo nacional, permitirá contar con un puente de cuatro días en otoño.