El PSOE "saca músculo" en Miajadas abriéndose a negociar los Presupuestos y mostrando su preocupación por la Sanidad

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado hoy sobre la situación en la que se encuentra la sanidad pública en Extremadura, que ha considerado una emergencia al haber bajado de un tercer a un octavo puesto en tan solo un año desde que gobierna Guardiola.

Gallardo ha realizado estas declaraciones en un acto celebrado en la localidad cacereña de Miajadas, que ha contado con la intervención de los exsecretarios generales, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, además de la vicesecretaria general del PSOE provincial de Cáceres, Esther Gutiérrez, la secretaria provincial de Juventudes Socialistas de Cáceres, Irene Pozas y el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz.

Ante su presencia y ensalzando la labor realizada por los dos exsecretarios generales en Extremadura, Gallardo se ha lamentado de los datos de la sanidad en la región y ha manifestado que la prioridad del gobierno del PP es privatizar la sanidad extremeña, ante lo que ha defendido, los socialistas siempre optarán por la negociación y el diálogo y se sentará a negociar las próximas cuentas de la comunidad, aunque ha recordado que para ello, el regadío de Tierra de Barros y acabar con la amnistía fiscal a los que más tienen, deben ser dos condiciones que ha de cumplir la presidenta de la Junta de Extremadura. “Para lo que nunca pactará el PSOE es para privilegiar a los que siempre lo han sido con la derecha”, ha añadido como línea roja en dicha negociación.

“Y lo digo aquí orgulloso del trabajo de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara por esta tierra, orgulloso y con ganas de ensalzar y reforzar las ideas de dos grandes referentes a los que no solo tenernos para este acto, sino para todo, no como el PP que esconde a Monago. Guardiola lo esconde porque no sienten orgullo de su paso por la Junta de Extremadura y tampoco lo harán de ella, que no dejará ningún tipo de huella que merezca la pena”, ha manifestado Gallardo.

El líder de los socialistas extremeños ha destacado el hecho de que varias generaciones hayan tenido voz en el acto celebrado en Miajadas “diferentes voces, pero el mismo compromiso, el de las ideas, la pasión por mejorar la vida de la gente y de volver a gobernar en 2027”.

Para ello, ha añadido el secretario del PSOE de Extremadura “es fundamental que seamos capaces de poner en valor las políticas que hace nuestro gobierno en Extremadura, tales como el salario mínimo interprofesional o subida de las pensiones, pero también hay que trasladar que hay mensajes que acaban matando cualquier logro, y es muy importante que la economía en España vaya bien para todos”. “Quiero un Estado hidratado que permita la redistribución de la riqueza y la justicia social para que cada uno pueda ser lo que quiera”, ha añadido.

En este sentido, ha instado a alcaldes y alcaldesas y secretarios y secretarias socialistas a trabajar y luchar poniendo en alza las políticas municipales “porque si lo perdemos habremos perdido la base de nuestras políticas. Yo siempre voy a defender a esta tierra, a alzar la voz y ser leal, pero lo que me preocupa no es mi liderazgo, sino el futuro y la vida de los extremeños y extremeñas”.

“Que tengamos siempre presente que Extremadura nos está esperando y que tenemos con conformar un cambio político con los extremeños y extremeñas como protagonistas pues Extremadura es lo primero y animo a que delante, en primera fila se pongan los optimistas, los que tengan ganas de trabajar porque lo vamos a lograr”, ha afirmado Gallardo.

El líder del PSOE de Extremadura ha realizado un balance del año de gobierno de Guardiola, que ha situado a la región en peor situación, cuando dijeron que iban a mejorar y han tumbado proyecto importante del que dijo que si hubiese estado gestionado en la actualidad por un consejero del PSOE, que tuviese en sus tierras un pozo ilegal, ya sería ex consejero. “Solo han tardado un año para poner la política al servicio del interés propio. Hemos pasado de ser una tierra que tenía proyectos e ilusión a ser una región inestable llena de incertidumbres”, ha dicho.

“Nos queda mucho por construir, pero lo tenemos que hacer entre todos con todos los sectores que trabajan por esta tierra. Sigamos soñando y perseverando para decirle a los extremeños y extremeñas lo que fuimos capaz de hacer y lo que somos capaces de continuar. “Quedan 960 días para impulsar nuestro proyecto y eso solo lo podemos hacer los grandes equipos, pues siempre he pensado que el mejor líder no es el que sabe más, sino que es capaz de rodearse de gente que sabe más que uno mismo. Sois todos parte de mi equipo en el que permitirme que siempre tenga a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara”, ha declarado.

Rodríguez Ibarra ha recordado hoy que hace 50 “hicimos posible que el poder no estuviera concentrado en una sola mano, sino en 17 comunidades autónomas a las que el Gobierno Central le cedía las competencias”. “La representación de España solamente la tiene el Gobierno español”. “La salud me la tienen que garantizar el Gobierno de España no la comunidad autónoma y la educación también y eso no puede depender de como la vaya la vida a Extremadura, Cataluña o Madrid, tiene que depender del gobierno central y por eso no acepto el cupo catalán, porque no estoy dispuesto a que la salud de mi hija o nieta dependa de cómo le vaya a otras comunidades autónomas”.