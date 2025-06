El PSOE niega que exista un problema de ocupación en Extremadura y ve en las medidas de la Junta una "concesión a Vox"

El PSOE de Extremadura ha considerado que las medidas para evitar la ocupación de viviendas desarrolladas por el Gobierno autonómico "no responden a una problemática real" de los extremeños y de la región, al tiempo que ha calificado a las mismas de ser una "concesión" a Vox.

"En Extremadura no existe un problema de ocupación ilegal", ha asegurado el portavoz de Vivienda de los socialistas en la Asamblea de Extremadura, Fernando Rodríguez, agregando que, con este tipo de iniciativas se persigue "inocular un miedo sin sentido en la sociedad" y "dar cumplimiento a una exigencia de Vox".

Así, tras señalar en nota de prensa este domingo que "de 698.505 viviendas censadas, solo el 0,007 por ciento estarían ocupadas, una de cada 14.970", los socialistas extremeños han manifestado no considerar "tan acuciantes" medidas desarrolladas por el Ejecutivo regional, como la ayuda de 50.000 euros a los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz para que presten asistencia gratuita a víctimas de ocupación ilegal.

Por otra parte, Rodríguez ha apuntado que "el propio consejero del ramo admitió que en Extremadura se dieron el año pasado 145 casos de ocupaciones", pero que "no contó cuántas de ellas fueron en viviendas en uso, segundas residencias, viviendas vacías de particulares, viviendas vacías de entidades bancarias o inmuebles con otros usos, incluso de las propias administraciones".

Este dato, defienden los socialistas, la Junta "no lo ha ofrecido" porque "de conocerlo, los extremeños entenderían que la ocupación ilegal no representa un problema para Extremadura, mientras que otros sí y no obtienen la misma atención".

Las razones, según Rodríguez, se encuentran en el hecho de que este asunto formara parte del pacto de gobierno de PP y Vox a principios de legislatura.

"Resulta sorprendente que la Junta de Extremadura siga con este tipo de fuegos de artificio para generar miedo y contentar a sus socios naturales, mientras seguimos sin tener, por ejemplo, un centro de atención de agresiones sexuales a mujeres que no esté en el sótano de un hospital, como sucede actualmente, o mayor oferta de viviendas a un precio asequible para los jóvenes", ha concluido el diputado socialista.