El PSOE advierte de que “lo que se está cayendo a cachos es el Servicio Extremeño de Salud”

El PSOE de Extremadura considera que lo ocurrido en una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva, donde se ha desprendido parte del techo con pacientes en su interior, debe abordarse con responsabilidad y sin demagogia. Los socialistas ponen en primer lugar que ningún paciente haya resultado herido y señalan que un desprendimiento de estas características es un hecho puntual que, afortunadamente, no ha tenido consecuencias personales.

Precisamente por eso, el PSOE asegura que no va a repetir la forma de hacer oposición del Partido Popular. “No vamos a convertir un accidente en una acusación personal contra García Espada. No vamos a hacer el mismo ejercicio de cinismo político que hacía el PP”.

Los socialistas subrayan que este episodio permite poner el foco en un problema mucho más importante; “lo que se está cayendo a cachos no es un techo, es el Servicio Extremeño de Salud”.

El PSOE recuerda que en los últimos días ha denunciado una sucesión de problemas que evidencian la situación de la sanidad extremeña como el caos en las Urgencias de Cáceres, las dimisiones de responsables sanitarios, la falta de profesionales, el riesgo de cierre de plantas y quirófanos y pueblos que se quedan sin médico.

A ello se suma, denuncian, una Atención Primaria en la que los extremeños pueden llegar a esperar 14 días para ser atendidos por su médico de familia, mientras las Urgencias hospitalarias tienen dificultades para garantizar una atención con la calidad que los ciudadanos merecen.

“Que un ciudadano pueda tardar dos semanas en ver a su médico, que haya pueblos sin facultativos o que los responsables de servicios sanitarios estén dimitiendo no son hechos puntuales. Son problemas de gestión que afectan directamente a la vida de los extremeños”.

Los socialistas consideran que el Gobierno de Guardiola está demostrando “incapacidad para gestionar un servicio público esencial” y reclaman a la consejera de Sanidad “menos soberbia y mucha más responsabilidad” al frente del SES.

“Los extremeños pagan con sus impuestos una sanidad pública que debe garantizarles atención y servicios de calidad. ¿Qué más tiene que ocurrir en el Servicio Extremeño de Salud para que Guardiola reaccione y deje de mirar hacia otro lado?”

Para el PSOE, “el verdadero problema es un Gobierno que no está siendo capaz de responder ante los problemas de la sanidad pública. Se está cayendo el SES y Guardiola sigue mirando hacia otro lado”.

Por último, el PSOE lamenta la falta de responsabilidad institucional de la consejera Sara García Espada, que “recurre constantemente a la herencia socialista para justificar los problemas de su gestión”.

Los socialistas recuerdan que el Partido Popular ha gobernado siete de los últimos quince años en Extremadura, cuatro con Monago y los tres últimos con Guardiola, por lo que “no puede seguir instalado en la política del y tú más ni utilizar el pasado como coartada permanente”. A juicio del PSOE, “cuando un Gobierno dedica más tiempo a buscar culpables que a resolver los problemas, demuestra que no está a la altura de un servicio público tan esencial como la sanidad”.

Los socialistas concluyen que esa falta de capacidad para gestionar y esa distancia entre lo que se prometió y lo que se está haciendo explican la decepción de muchos extremeños ante la gestión de Guardiola.