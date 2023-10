La Presidenta Guardiola reafirma el compromiso de la Junta con la modernización de Extremadura a través de la digitalización

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado el compromiso del Gobierno extremeño con la modernización de la región a través de la digitalización.

María Guardiola ha participado en el acto del ciclo de conferencias organizadas por el diario HOY con motivo de su 90 aniversario, que ha contado con el presidente de Telefónica, Emilio Gayo, como ponente.

"Que la digitalización no sea una condena, sino una herramienta. Que la digitalización no sea algo con lo que conformarse, sino algo que hemos buscado. Que no sea una imposición, sino una necesidad", ha apuntado la presidenta.

La Junta de Extremadura -ha dicho- tiene un compromiso con la modernización de esta tierra. "Somos un Gobierno que mira al futuro a la cara. Amamos nuestras tradiciones, amamos nuestra esencia, pero eso no es incompatible con ser competitivos en turismo, en agricultura, en ganadería, en comunicaciones", ha asegurado durante su intervención en el evento, al que también han acudido los consejeros de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y de Economía, Empleo y Transformación digital, Guillermo Santamaría.

"Nuestro proyecto de digitalización es muy ambicioso, es perfectamente realizable, y va a hacer que Extremadura ocupe un nuevo lugar en este país. Porque vivo en una tierra con talento y con decisión. Con talento y con firmeza. Con talento y con ganas. Una tierra para todos. Una tierra imparable donde el futuro no sea un peligro, sino una oportunidad para seguir creciendo. Juntos. Hacia la Extremadura que merecemos", ha sentenciado.

Según ha señalado Guardiola tras la ponencia de Gayo en la conferencia organizada por el HOY, una cosa es la nostalgia y otra, muy diferente, el inmovilismo. "Cuando hablamos de lo que nos deparará el mañana, hay un equilibrio complejo entre incertidumbre y expectativa. Entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Pero Extremadura, que es una región valiente, avanza hacia su futuro respetando su pasado, muy segura de su paso, y sin temor a lo que encontrará. Sin excusas, sin titubeos; decididos y ambiciosos frente a los retos tecnológicos y sociales de nuestra época", ha sentenciado.