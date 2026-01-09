Los I Premios a la Excelencia Académica reconocen a 127 estudiantes de la UEx, que recibirán 2.500 euros

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los I Premios a la Excelencia Académica a 127 alumnos que cursan estudios de grado en la Universidad de Extremadura en 2025, que recibirán una dotación económica de 2.500 euros y un diploma acreditativo.

El objetivo de estos premios es "reconocer públicamente y recompensar al alumnado extremeño universitario que obtiene un rendimiento académico excelente, con el fin de valorar su esfuerzo y dedicación", así como servir de motivación a los estudiantes tanto en su proceso de formación académica como en su desarrollo personal.

Con estos premios la Junta de Extremadura pretende "promover, valorar y recompensar el talento de los jóvenes universitarios y el compromiso de estos con Extremadura, así como su esfuerzo individual", explica el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este jueves la resolución de 29 de diciembre de 2025 para la concesión de los primeros premios a la Excelencia Académica para el alumnado que curse sus estudios en la UEx en 2025 y cuya convocatoria asciende a 317.500 euros.

Estos premios se dividen en dos modalidades, la primera de ellas denominada 'Arraigo', que está destinada al alumnado que inicia estudios de Grado en la Universidad de Extremadura con la nota de acceso más alta para el curso 2025/26.

Por otra parte, la modalidad 'Talento' está dirigida al alumnado con las mejores calificaciones medias en los estudios de Grado cursados durante el año académico 2024/2025. En ambas modalidades se exige una calificación mínima de 8 puntos.