Un millar de personas caminan en Fuente del Arco contra el olvido en la II Marcha Columna de los 8.000

La II Marcha Columna de los 8.000, que recuerda el primer gran éxodo de población civil tras el golpe de Estado franquista en 1936, ha reunido este domingo en la localidad pacense de Fuente del Arco a alrededor mil personas, según cifras de la organización, que han alzado la voz en pro de la defensa de la memoria histórica y democrática.

Reivindicando la importancia de "rescatar" la memoria en aras de que la misma "no se borre" y caiga en el olvido, la portavoz de la organización de la marcha Faustina González ha anotado, que "muchos extremeños" nunca han oído hablar de 'La columna de los 8.000'.

"Fue el primer gran éxodo civil que hubo durante la Guerra Civil española. Luego 'La Desbandá' en la carretera de Málaga-Almería y la retirada a través de los Pirineos ya en el año 1939, pero 'La columna de los 8.000' realmente fue el primero y se ha tenido ocultado y olvidado", lamenta González.

Según ha recordado la organización de la marcha en el manifiesto a que se ha dado lectura este domingo, fue el 16 de septiembre de 1936 cuando, ante el avance de las tropas franquistas en la región, alrededor de 8.000 personas huyeron desde Fregenal de la Sierra con objeto de arribar a la zona republicana de Azuaga.

Dicha columna, fundamentalmente conformada por civiles que marchaban a pie y en su mayoría sin armas para poder defenderse, emprendió una huida a través de 100 kilómetros. No obstante, en un paraje próximo a Reina y Fuente del Arco, la misma fue atacada, siendo asesinadas unas 80 personas, según las cifras recogidas en el referido manifiesto.

Tras este ataque, precisa el documento, muchos retornaron a sus pueblos, siendo algunos de ellos asesinados, mientras que alrededor de 2.000 personas de la columna fueron apresadas y fusiladas un mes después.