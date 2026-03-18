Los médicos vuelven a concentrarse este miércoles en Cáceres y Badajoz por un estatuto marco propio

El Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), con el apoyo del Colegio de Médicos de Cáceres y el de Badajoz ha convocado una nueva manifestación para este miércoles, 18 de marzo, a las 10,00 horas, en Cáceres y Badajoz, para reclamar un estatuto marco propio y mejoras laborales.

En Cáceres, la manifestación saldrá del número 27 de la avenida de España hasta la Subdelegación del Gobierno y en Badajoz la protesta se desarrollará entre la avenida de Santa Marina y la Delegación del Gobierno. La marcha forma parte de la segunda semana de huelga que se ha convocado del 16 al 20 de marzo al no conseguir llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en las negociaciones.

Según ha informado Simex, "Sanidad engaña a los profesionales porque el acuerdo con el Foro de la Profesión es un insulto a la realidad asistencial", por lo que la huelga sigue adelante aunque "no es un plato de buen gusto".

"Pero nos estamos ahogando y es que no nos dejan otra salida ante el ninguneo institucional", asegura el sindicato, que añade que el Ministerio de Sanidad "está intentando confundir a la opinión pública vendiendo un supuesto acuerdo con el Foro de la Profesión que es una trampa burda porque ese foro no es un sindicato y lo más importante no son los convocantes de este paro".

Según Simex "no tienen legitimidad alguna para desconvocar nada" y el movimiento "sólo busca desactivar la unión del sector". "La realidad es que el diálogo real con el comité de huelga ha sido muerto y enterrado", ha subrayado.

"Además, duele ver cómo políticos de todos los colores miran hacia otro lado mientras sostenemos un sistema que se cae a pedazos; nos exigen milagros en consultas colapsadas mientras ellos se lavan las manos", recoge el comunicado, que critica a los responsables políticos porque "no les preocupa la sostenibilidad del sistema sanitario público ni sus médicos y facultativos".

Por todo ello, el sindicato médico y los dos colegios profesionales de la región vuelven a salir a la calle en Cáceres y Badajoz, este miércoles 18 de marzo, en el marco de la huelga de esta semana.