Más de 30 marcas presentarán unos 500 vehículos entre nuevos y seminuevos en el Salón del Automóvil de Extremadura

El Salón del Automóvil de Extremadura tendrá lugar del jueves 16 al domingo 19 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), donde ofrecerá novedades en cuanto a marcas representadas, modelos de vehículos y precios de venta, con la participación de una treintena de marcas de vehículos, que presentarán 350 coches nuevos y alrededor de 180 seminuevos y de kilómetro cero.

Organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), se trata de una cita "clave" para profesionales y compradores que este año celebra una nueva etapa bajo una nueva denominación, hasta ahora era el Salón del Automóvil de Badajoz, como reflejo de su crecimiento y proyección regional.

Durante cuatro días, los visitantes podrán descubrir las últimas tendencias en diseño, tecnología y sostenibilidad de un sector que vive un momento de renovación, como ha explicado la organización en una nota de prensa en la que ha detallado, en cuanto a nuevas marcas y precios competitivos, que en esta edición participarán una treintena de marcas de vehículos en 6.500 metros cuadrados de exposición interior y otros 2.000 en exterior.

Otra de las novedades de este año es que el Salón contará con un espacio de exposición y venta de motocicletas. Asimismo, nueve marcas se comercializan por primera vez en Extremadura y se exhibirán "al menos" siete modelos completamente nuevos que llegarán al mercado en el último trimestre del año.

"Todos los vehículos expuestos tienen las últimas tecnologías de ayuda a la conducción, de infoentretenimiento y con todas las opciones de tecnología de combustión del mercado", ha destacado el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín, para quien "es una oportunidad para estrenar coche y hacerlo a precios competitivos, pues algunos de ellos tienen un precio de venta de sólo 16.900 euros".

El Salón del Automóvil de Extremadura ha sido presentado este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz por Pantín acompañado por la concejala de Ifeba, Elena Salgado, y su principal objetivo pasa por "potenciar y dinamizar el sector de la automoción en toda la región", han resaltado desde la organización, que vuelve a poner el foco en la necesidad de renovar el "obsoleto" parque comercial extremeño, "sobre todo por motivos de seguridad para los usuarios, pues los nuevos coches vienen equipados con sistemas de protección más sofisticados".

El año 2025 es el primero desde la pandemia que vuelve a ser positivo para las ventas de automóviles nuevos. Por ello, Aspremetal confía en la acogida de esta cita que cada año reúne a unos 14.000 visitantes y tiene un volumen de ventas que supera los 5 millones de euros. "El Salón permite comparar las principales marcas existentes en Extremadura, pero todo ello en un mismo lugar, en un mismo día y sin necesidad de desplazamientos", ha explicado.

Las entradas tendrán un coste de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del recinto ferial durante los días de celebración de este evento organizado por Aspremetal y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, Ifeba y Cajalmendralejo.