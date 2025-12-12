Junta y sindicatos buscan refrendar este viernes en Mesa General la subida salarial a los funcionarios extremeños

La Junta de Extremadura y los sindicatos buscarán este viernes, día 12, en Mesa General refrendar en la comunidad el acuerdo de subida salarial a empleados públicos adoptado a nivel nacional entre el Gobierno central y los agentes sociales.

De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha añadido que tras este paso la Junta abonará "con la mayor celeridad posible, lo antes posible" la subida salarial en cuestión a los empleados públicos.

Según ha indicado, el cierre administrativo de la nómina de diciembre (junto a la extra de ese mes) se produjo el pasado 5 de diciembre y no fue posible introducir ya el citado abono en la misma por la premura (el día 2) del acuerdo nacional, aunque éste se realizará "lo antes posible", incluso con la posibilidad de que fuera a través de un pago extraordinario sin esperar al abono de la nómina de enero si se dan circunstancias administrativas y técnicas.

En todo caso, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Mérida, Manzano ha remarcado que no se puede poner en duda que el actual Gobierno autonómico "cumple y paga" a los empleados públicos los distintos compromisos adoptados e incluso atrasos correspondientes a ejecutivos anteriores, algo que pide sea valorado por los agentes sociales.