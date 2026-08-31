Jarandilla de la Vera se convierte del 4 al 6 de septiembre en referente del ajedrez extremeño

Jarandilla de la Vera se prepara para vivir un intenso fin de semana dedicado al ajedrez con la celebración de la Semana de Ajedrez, una iniciativa que reunirá en la localidad a jugadores de diferentes categorías y procedencias y que situará a Jarandilla como punto de encuentro del ajedrez extremeño.

La programación, que se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, incluye varias de las principales citas del calendario ajedrecístico regional, combinando competición, exhibición y promoción de este deporte.

Los actos comenzarán el viernes 4 de septiembre, con una jornada especialmente destacada. A las 11:00 horas, la Casa de la Cultura de Jarandilla de la Vera acogerá unas partidas simultáneas de ajedrez a cargo del Gran Maestro Internacional Miguel Illescas, ocho veces campeón de España. Esta actividad permitirá a los aficionados enfrentarse directamente a uno de los grandes referentes del ajedrez español.

Ese mismo viernes, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el Campeonato de Extremadura Relámpago Individual 2026, una competición caracterizada por el ritmo rápido de juego y que reunirá a numerosos jugadores en busca del título regional.

La programación continuará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, con la celebración del XXXVII Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres 2026, una de las citas consolidadas del calendario provincial y que volverá a tener como escenario

Jarandilla de la Vera.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre, desde las 10:00 horas, tendrá lugar el Campeonato de Extremadura Rápido Individual 2026, poniendo el broche final a tres jornadas en las que el ajedrez será el gran protagonista de la localidad.

Con esta programación, Jarandilla de la Vera refuerza su apuesta por la celebración de eventos deportivos y culturales capaces de atraer participantes y visitantes, al tiempo que contribuye a acercar el ajedrez a vecinos, jóvenes y aficionados.

La Semana de Ajedrez cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, la Federación Extremeña de Ajedrez y la Diputación de Cáceres, entidades que han unido esfuerzos para hacer posible un programa que combina el alto nivel

competitivo con actividades abiertas a los aficionados. La presencia de Miguel Illescas supone además un atractivo especial dentro de la programación, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en directo de las partidas simultáneas protagonizadas por un jugador de reconocido prestigio nacional e internacional.

El Ayuntamiento invita a vecinos, aficionados y visitantes a participar y disfrutar de las distintas actividades programadas durante este fin de semana de ajedrez en Jarandilla de la Vera