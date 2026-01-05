SUCESOS

Fallece un motorista de 58 años en una colisión con un vehículo en la EX-103, cerca de Pallares

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 192 de la EX-103 sobre las 12,45 horas y ha consistido en la colisión entre dos vehículos.

Redacción

Extremadura |

Un motorista ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la EX-103, cerca de Pallares, pedanía de la localidad pacense de Montemolín.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 192 de la EX-103 sobre las 12,45 horas y ha consistido en la colisión entre dos vehículos, uno de ellos la motocicleta en la que circulaba el fallecido, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Por el momento, la Guardia Civil investiga el suceso, tras haberse desplazado efectivos del cuerpo hasta el lugar de los hechos.

