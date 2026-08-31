El extremeño Alberto Ginés se proclama campeón de Europa de escalada de dificultad

El extremeño Alberto Ginés se ha proclamado este domingo campeón de Europa de escalada en la modalidad de dificultad.

Ginés, mellada de oro en las Olimpiadas de Tokio 2020, ha logrado este hito en el campeonato que este fin de semana se ha celebrado en la localidad de Laval (Francia).

El extremeño ha liderado tanto las clasificaciones como la semifinal y ha logrado otra medalla de oro para su palmarés, cerrando así una semana "espectacular" en el campeonato europeo, según ha informado la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) en sus redes sociales.

Tras Ginés, la medalla de plata ha sido para el escalador italiano Giovanni Placci y la de bronce, para el francés Sam Avezou.