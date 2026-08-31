Extremadura se sitúa como la tercera comunidad que menos dinero recibe por las competencias singulares, según Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) distingue "problemas de equidad" en materia de financiación, que son "prácticamente invisibles" para el público general, ya que sitúa a Cataluña como la comunidad que más recursos recibió para la gestión de sus competencias singulares, con 450 euros por habitante, frente a los 8 euros 'per cápita' que recibió Castilla-La Mancha; los 9 de Castilla y León; o los 11 euros de Extremadura.

Lo ha hecho en un informe publicado recientemente sobre el coste de las competencias no homogéneas, redactado por su director, Ángel de la Fuente, en el que alerta de que este reparto genera diferencias extremas entre las autonomías de régimen común.

Fedea ha recopilado los datos del ejercicio de 2023, en los que sitúa a Cataluña liderando este apartado con un total de 3.563 millones de euros, un volumen que equivale a un índice de 243,4, lo que representa casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común, fijada en 185 euros por habitante.

Tras Cataluña, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja han figurado como las siguientes regiones con una mayor dotación por habitante por estos conceptos, con 320 y 318 euros, respectivamente.

Por el contrario, en el extremo opuesto del listado aparecen las comunidades que apenas han asumido transferencias singulares, como es el caso de Castilla-La Mancha, con ocho euros por habitante; Castilla y León, con nueve euros, y Extremadura, con 11 euros por habitante.