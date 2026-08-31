VUELTA AL COLE

Extremadura retomará la actividad lectiva el día 10 de septiembre

Este martes, día 1, se incorpora a los centros educativos extremeños el personal docente para preparar el inicio del curso.

Redacción

Extremadura |

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Los alumnos extremeños retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano el jueves 10 de septiembre, aunque ya a partir de mañana se incorporarán a los centros escolares extremeños los docentes para iniciar la preparación de ese nuevo curso.

TRANSPORTE ESCOLAR

Todo ello aún bajo la incertidumbre respecto al Transporte escolar, en este sentido, la consejería de Educación anunciaba el pasado viernes el lanzamiento de la tercera licitación para cubrir todas las rutas de transporte escolar, después de que la segunda haya sido un "éxito". Tercera licitación para algo más de una treintena de rutas que quedan por cubrir y cuyo plazo finalizaba esta pasada medianoche.

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