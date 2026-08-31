Extremadura se promociona como destino de turismo 'premium' en Brasil y Argentina

Extremadura está participando en una misión comercial centrada en el segmento del turismo 'premium', o de alta gama, en Brasil y Argentina, con el fin de promocionar su oferta turística e impulsar oportunidades de negocio en estos mercados latinoamericanos.

Esta misión comercial, organizada por Spain is Excellence (SIE), se está desarrollando durante cuatro días tras comenzar el pasado martes con un evento en Río de Janeiro (Brasil). El programa incluye también encuentros profesionales en São Paulo y Buenos Aires. En total, reúne a unos 60 profesionales, principalmente agencias de viaje especializadas en turismo de lujo pertenecientes a esta red y medios especializados.

La Junta de Extremadura ha recordado, a través de un comunicado, que la Dirección General de Turismo mantiene un acuerdo de colaboración con Spain is Excellence (SIE) para reforzar el posicionamiento de Extremadura en el mercado nacional e internacional del turismo de alta gama y "consolidar la imagen de excelencia de la región" dentro de la marca España.

En el marco de esta colaboración, a lo largo de 2026 se han desarrollado diversas actuaciones dirigidas a este segmento turístico. Además, está previsto que el próximo mes de octubre un grupo de agentes de viajes de Estados Unidos visite Extremadura para conocer de primera mano su oferta turística.