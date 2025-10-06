Extremadura contará con 68 nuevos policías locales a partir de enero

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado que en el mes de enero habrá 68 policías locales nuevos en distintos municipios extremeños, que se suman a “los 123 profesionales que ya se han incorporado desde el inicio de la legislatura".

Así lo ha manifestado en su intervención al inaugurar la I Feria Extremeña de la Seguridad Policial (FEXPOL) y el VI Encuentro de Mujeres Policías de Extremadura.

El encuentro ha estado organizado por la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales (Asempol), la primera asociación de mujeres policías a nivel nacional.

Allí, Bautista ha señalado que la seguridad "no es solo una cuestión de garantizar un derecho que tenemos todos los ciudadanos, es cultura que debemos construir entre todos, una cultura que se alimenta de la formación, de la colaboración y del compromiso de toda la sociedad".

En este sentido, Bautista ha recordado la apuesta de la Administración regional con la formación policial, por continuar con las promociones y que más agentes de Policía Local puedan estar al servicio del ciudadano.

Todo ello, ha apuntado, "se hace con más inversión, más medios, más especialización, mejor coordinación y mejor prevención".