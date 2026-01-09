Extremadura cierra 2025 con la mayor bajada del precio de la vivienda usada en el país, un 11,7%

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Extremadura se ha situado en diciembre de 2025 en 842 euros por metro cuadrado, lo que supone el indicador más bajo del país.

Asimismo, la comunidad extremeña ha cerrado 2025 con un 11,72 por ciento de descenso interanual en el precio medio de la vivienda de segunda mano, lo que supone la mayor bajada del país, según datos de pisos.com publicados este jueves.

A su vez, a nivel nacional el precio medio de la vivienda de segunda mano en España se ha situado en diciembre de 2025 en 2.427 euros por metro cuadrado, lo que supone un 0,2 por ciento más que en noviembre y un 3,5% más en términos interanuales.

El portal ha indicado que los precios están siguiendo una trayectoria ascendente sostenida. Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el alza no es uniforme, pero responde a una confluencia de factores que van más allá de la simple ley de la oferta y la demanda.

En este sentido, ha apuntado que existe escasez estructural de oferta en ubicaciones demandadas, "El producto asequible desaparece rápidamente y la oferta remanente tiende a concentrarse en segmentos de mayor precio o en inmuebles con características menos atractivas, lo que eleva los precios medios", ha explicado.

Además, Font señala que muchos compradores han entrado al mercado con expectativas de revalorización, especialmente en ubicaciones bien conectadas o con potencial turístico o de inversión. "Esto crea un efecto psicológico que alimenta la demanda, incluso cuando los fundamentos macroeconómicos se enfrían", ha añadido.

De cara a 2026, Font cree que la dinámica seguirá favoreciendo a compradores con solvencia y perfiles flexibles, pero continuarán creciendo las barreras para quienes aspiran a acceder a la propiedad por primera vez o con recursos más restringidos, "alargando su estatus de inquilinos o trasladando su zona de interés más lejos".