Este miércoles 21 de junio finaliza la primavera y se inicia la estación del Verano

El solsticio de verano que hoy se inicia, a partir de las 16 horas y 58 minutos, que nos acompañará hasta el 23 de septiembre, por lo que la duración de la nueva estación será de algo más de 93 días.

De cara a esta nueva estación, el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, Marcelino Núñez avanzaba que hay una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a lo normal en Extremadura, algo que viene siendo habitual "desde hace ya varios años". No obstante, sobre cómo se va a producir y si serán medias muy elevadas o si de darán picos de las mismas, ha abundado en que no se puede precisar, aunque "climatológicamente hablando lo más esperado son una o dos olas de calor y luego episodios de no tan altas temperaturas", que es lo que "suele ocurrir" en Extremadura.

Sobre las precipitaciones, se aprecia una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean superiores a los valores de referencia, sobre lo que ha matizado que significará, por ejemplo, que en vez de tres días en todo el verano llueva seis días y en vez de 23 litros que se recojan 30 o 40 si exagera "mucho".