La Diputación de Cáceres recibe a estudiantes participantes en la Ruta de la Memoria Histórica organizada por AMECECA

La Diputación Provincial de Cáceres ha recibido este miércoles a alumnado de los IES Al-Qáceres y Hernández Pacheco que han participado en la Ruta de la Memoria Histórica organizada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), una iniciativa que recorre distintos espacios vinculados a la represión durante la Guerra Civil y la dictadura.

El itinerario, que incluye enclaves significativos como la Plaza de Toros, el antiguo Cuartel Infanta Isabel, el cementerio o la antigua cárcel, ha concluido en la propia Diputación de Cáceres. Este último edificio fue sede del Gobierno civil y militar y escenario de juicios que, tal como ha explicado el responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la diputación, Fernando Ayala, respondían a lo que ha definido como “una justicia al revés”, ya que “se juzgaba por auxilio a la rebelión cuando la rebelión la habían iniciado otros”.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, ha sido la encargada de recibir al alumnado y al profesorado participante, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para la formación democrática de los jóvenes. En su intervención, ha recordado que antes de que esta institución fuera “el reflejo de una democracia sustentada en elecciones libres”, existieron una guerra civil y una dictadura, etapas que, ha subrayado, “no deben olvidarse”.

En este sentido, Ruiz Correyero ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la diputación, especialmente enfocado en las nuevas generaciones, con el objetivo de que “conozcan bien la diferencia entre dictadura y democracia y comprendan la importancia de preservar los valores democráticos”.

Con actividades como esta, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la recuperación y divulgación de la memoria histórica, promoviendo el conocimiento del pasado como herramienta fundamental para construir “una ciudadanía crítica y comprometida con el presente y el futuro”.