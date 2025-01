La Diputación de Badajoz entrega sus I Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial en la lucha contra la violencia de género, con motivo del acto de entrega de galardones de los I Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista, en el que se ha querido implicar a jóvenes y adolescentes para que muestren la visión de esta lacra.

Estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato de la provincia se han dado cita este jueves en el Paraninfo de la diputación pacense en esta entrega de premios, cuyos objetivos pasan por sensibilizar en igualdad de género y erradicación de la violencia machista, promover la participación de jóvenes y adolescentes en la lucha contra la violencia machista, impulsar modelos de relaciones saludables, igualitarias y libres de violencia y fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión artística del alumnado de la provincia.

En relación a estos premios, en los que se han presentado una veintena de propuestas audiovisuales, Miguel Ángel Gallardo ha mostrado su preocupación por la persistencia de la violencia machista entre jóvenes y adolescentes, especialmente "en los nuevos escenarios digitales".

"A veces sentimos que no hablamos su mismo idioma, por eso queremos que sean ellos y ellas quienes nos muestren su visión", ha destacado, junto con que para eso se han convocado estos premios, para darles voz y hacerles partícipes de la solución.

Desde al Área de Igualdad, según indica la diputación pacense en nota de prensa, se consideran "necesarias" acciones educativas como estos premios, para que refuercen la educación en valores de igualdad y el rechazo a los estereotipos sociales vinculados a la violencia ejercida contra las mujeres.

Al mismo tiempo, Gallardo ha señalado que estos premios nacen con "vocación de continuidad" y no ha descartado que los trabajos ganadores sirvan para promocionar campañas institucionales que fomenten la igualdad y el rechazo a la violencia de género.

En concreto, se han establecido cuatro categorías, entre formato en redes sociales ESO y FP básica, vídeo estándar ESO y FP Básica, redes sociales Bachillerato y FP Medio y Superior, y Formato vídeo estándar Bachillerato y FP Medio y Superior.

En total, los premios han tenido una dotación presupuestaria total de 3.000 euros, siendo de 500 euros para los primeros premios de las cuatro categorías y 250 euros para cada uno de los cuatro segundos premios.

En la categoría I, el primer premio ha sido para el CEPA Cervantes, con su proyecto 'Gana el pulso a la violencia de género', mientras que el segundo ha recaído en el IES Virgen de Gracia con 'Qué tipo de relación quieres'.

En la categoría II, el IES Pedro Alfonso de Orellana ha obtenido el primer premio con el proyecto 'El control no es amor', mientras que el segundo ha sido para 'No es no', del mismo instituto de Orellana la Vieja.

En la categoría III, el ganador ha sido el IES Castelar con el proyecto 'Que no te engañen', mientras que en segundo lugar ha quedado el IES Extremadura con 'Tarjeta roja al maltrato'.

Por último, en la categoría IV, el IES Alba Plata ha obtenido el primer premio con el audiovisual 'Arriba las manos' y el segundo ha sido para 'Blindadas', del mismo instituto.

El acto ha estado presentado por la periodista Sara Bravo, y se ha completado con la actuación musical de Claudia Abela, estudiante de Medicina y residente en la Residencia Universitaria Hernán Cortés.