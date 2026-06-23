La DGT inicia una campaña de control de tramos de carreteras en obras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado este lunes, 22 de junio, una nueva campaña especial de vigilancia y control en tramos de carreteras en obras, que se mantendrá hasta el próximo domingo 28 de junio.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, el objetivo es "reducir los comportamientos de riesgo en las zonas donde los operarios de mantenimiento se encuentran trabajando en vías de circulación abiertas al tráfico".

"La mayoría de los siniestros que afectan a trabajadores de conservación de carreteras son atropellos provocados por vehículos ajenos a la propia obra y la velocidad es el factor más influyente", ha señalado, para después añadir que las distracciones y las maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril son factores recurrentes.

En este contexto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas controlarán especialmente este tipo de infracciones, así como el cumplimiento de los límites de velocidad en los tramos con obras que afecten a la calzada y/o modifiquen el trazado de los carriles.

Según datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2025 se produjeron un total de 154 siniestros de tráfico relacionados con trabajos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los cuales 26 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que en los otros 128 casos se encontraban dentro de sus vehículos.

"La señalización de los tramos de obras cumple la doble misión de ordenar el tráfico para adaptarlo a las circunstancias de la vía y a la presencia de operarios trabajando, y la Dirección General de Tráfico se ha propuesto aumentar la seguridad advirtiendo en tiempo real de la proximidad a obras en ejecución, tal como recoge la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030", ha recordado.

UN CENTENAR DE DENUNCIAS EN EXTREMADURA

Así, cabe destacar que durante la campaña de vigilancia y control de tramos de obras realizada en 2025 en Extremadura, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 3.448 vehículos, y formularon 99 denuncias por distintas infracciones cometidas en estas zonas especialmente sensibles.

El principal motivo de denuncia fue el exceso de velocidad, con 81 infracciones detectadas, lo que representa más del 80 por ciento del total de las denuncias formuladas.

Le siguieron otras infracciones diversas, con 9 denuncias, así como el incumplimiento de la señalización vertical, con 5 denuncias, y de las marcas viales, con 2.

También se registró una denuncia por adelantamiento antirreglamentario y otra por circular utilizando el teléfono móvil durante la conducción.