La compraventa de vivienda baja un 2,9% en 2025 en Extremadura, según el Notariado

La compraventa de vivienda ha bajado un 2,9 por ciento en 2025 en Extremadura, por encima del 1,9 por ciento de descenso acumulado a nivel nacional.

Asimismo, en la comunidad extremeña los préstamos para adquisición de vivienda han subido un 0,8 por ciento en 2025, frente al crecimiento del conjunto de España del 6,7 por ciento.

De igual modo, según el Centro de Información Estadística del Notariado, Extremadura ha protagonizado uno de las dos únicas bajadas en España en el precio del metro cuadrado en los últimos doce meses.

Si este registro aumentó un 6,7 por ciento entre octubre de 2024 y octubre de 2025, en Extremadura esta cifra ha obtenido valores negativos, pues ha decrecido un -2,2 por ciento. La comunidad extremeña y Rioja (-20,5 por ciento) son las dos únicas comunidades en las que desciende este registro.

En cuanto a la constitución de nuevas sociedades, Extremadura ha protagonizado un aumento del 25 por ciento en los últimos doce meses, frente a la subida de la media nacional del 8,1 por ciento.