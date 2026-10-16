Chefs de toda España disputarán en Badajoz el Certamen Nacional de Cocina en torno a la carne de caza o la tenca

Chefs de toda España disputarán los próximos días 19 y 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) el XII Campeonato de España de Cocina y Repostería, enmarcado en la III Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura y en el que, por un lado, deberán elaborar platos de carne de caza y tenca, y por otro usar productos también extremeños como el higo de temporada, la uva beba autóctona de la región y miel de Las Villuercas-Ibores.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, y el presidente de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), Manuel Corbacho, han presentado este certamen en el que participarán nueve equipos de cocina y otros tantos de repostería, compuesto cada uno por un cocinero y su ayudante.

Galea ha destacado en su intervención que es la primera vez que Badajoz acoge este certamen nacional, por lo que están "muy contentos" y "satisfechos" de albergar este evento gastronómico de "primera categoría", en el que competirán cocineros de Cantabria, León, Madrid, Barcelona, Baleares, La Rioja, Aragón y Extremadura junto a un equipo de Paradores Nacionales.

Dos concursos, ha ensalzado, en los que se ponen en valor los productos de la tierra, este año y dada su celebración en Extremadura con un especial protagonismo para la carne de caza y la tenca en el caso del de cocina salada, que son "poco conocidos" pero "de gran calidad".

Manuel Corbacho ha detallado por su parte que, a nivel gastronómico, es el evento gastronómico más importante de la ciudad en este 2026, y que el Campeonato de Cocina Salada arrancará el lunes 19 a partir de las 8,00, cuando los cocineros comenzarán a cocinar, aunque la feria se abre a las 11,00 horas, que es la hora a la que tendrá acceso el público para poder ver el concurso en directo. Por la mañana cocinarán cinco equipos y por la tarde los otros cuatro, al contar con cinco cocinas completas montadas.

El jurado está formado por 10 profesionales del sector, algunos de ellos "bastante reconocidos" dentro de la gastronomía nacional, ha señalado, junto con que el martes 20 será el turno de la final del Campeonato de Repostería, en la que también estarán nueve equipos que solo presentan una elaboración o plato con una duración total de tres horas desde las 8,00 a las 11,00.

De forma paralela, han organizado una serie de actividades en colaboración con la Junta y las Rutas Gastronómicas Sostenibles, como un despiece de cerdo ibérico en directo, una clase magistral de corte de paleta ibérica con Pepe Alba y catas maridaje de vinos y quesos extremeños con anchoas del Cantábrico, de cavas también de la región con Quesos de Acehúche, y con pimentón de La Vera y aceite de Monterrubio.

Otra actividad, especialmente interesante para estudiantes de Hostelería, es una charla coloquio de maestros de cocina con la presencia de figuras relevantes como Fernando Bárcena, Pedro Larumbe, Manuel Espada o Pepa Muñoz, o un showcooking de elaboraciones con aceite de Monterrubio.

Así, ha animado a todos a disfrutar de las actividades del concurso y, de forma especial, a animar a los representantes extremeños, como son Antonio Falcón en cocina salada, y los hermanos de Obrador Golimbeo de Los Santos de Maimona en repostería, Abel y Juan Manuel Castaño.

Finalmente, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y la Concejalía de Turismo, de la Junta de Extremadura, de Caja Rural de Extremadura y la Feria Espiga, que les facilita el espacio para poder organizar un evento de esta índole, junto a distintos patrocinadores y el montaje de los citado cinco puestos para cocinar por Cocinas Velasco.