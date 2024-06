Asaja Extremadura pide al consejero de Vox que "devuelva a los agricultores" los 104,7 millones del regadío de Tierra de Barros

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha pedido al consejero de Gestión Forestal de la Junta, Ignacio Higuero, perteneciente a Voz, que "devuelva a los agricultores" los 104,7 millones de euros del programa de Desarrollo Rural que se iban a invertir en el regadío de Tierra de Barros y que han sido reasignados a otras actuaciones.

García Blanco ha recordado que el pasado 12 de junio tuvo lugar la celebración del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, donde el consejero anunció la redistribución de esta partida sin que hubiera existido información previa a las organizaciones agrarias.

"Como se dice en nuestra tierra, actuó como Juan Palomo, esto es, yo me lo guiso, yo me lo como. No ha existido reunión previa con las organizaciones agrarias para consultar el destino final de esos fondos no utilizados. Quizás como es nuevo, no tiene conocimiento de las funciones de la OPAS y le convendría ponerse al día en estos temas", ha dicho el líder agrario este martes en rueda de prensa.

García Blanco ha mostrado su "hartazgo" por que "los partidos políticos utilicen el regadío de Tierra de Barros como pelota de ping-pon" y ha pedido "ya" un acuerdo "rápido" para su ejecución o para olvidarlo, "pero deben de dejar de marearnos y que la Unión Europea diga si se puede hacer o no".

"Parece ser que, según las declaraciones del portavoz en la Comisión de Agricultura, el director general, José María Sánchez Cordero se puede hacer, así pues, adelante con él. Pero lo realmente desconcertante es la distribución de esos fondos que pertenecen a los agricultores y que el consejero los ha desviado, como los antiguos dirigentes socialistas a la política de la farolita", ha criticado.

El líder agrario ha recordado que "siempre" ha habido una regla en el Programa de Desarrollo Rural, y es que "el dinero es para invertir y no para gastar porque lo primero genera riqueza y lo segundo miseria".

Tras enumerar los destinos de la propuesta de redistribución de los 104,7 millones de euros procedentes del proyecto de regadíos que irían a caminos rurales, deslindes de vías pecuarias, rehabilitación de patrimonio rural, prevención de incendios, restauración de daños por fuegos o la estrategia de desarrollo rural, García Blanco, ha indicado que "gran parte" va destinado a gasto que no generará riqueza alguna en la región.