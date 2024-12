La Aemet prevé un invierno en Extremadura con temperaturas por encima de la media y precipitaciones por debajo de ella

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha apuntado, de cara a los próximos meses de invierno, que los modelos de predicción estacional apuntan a una "mayor probabilidad" de que las temperaturas sean superiores a los valores climatológicos de referencia (de 1991 a 2020), y de que, por su parte, las precipitaciones sean "ligeramente" inferiores a la media.

No obstante y en el caso de las precipitaciones, ha confiado en que esta reducción sea reflejo de la señal "tan marcada" que se ve de cara a enero en los mapas, porque noviembre y diciembre "se han ido prácticamente a cero".

"Esperamos, a la vista de los mapas en los que nos basamos para hacer esta predicción estacional que, al menos lo que se ve en enero y en febrero, incluso en marzo, es que la señal de precipitaciones por debajo de la media desaparece", ha dicho, para confiar en que a partir del inicio del invierno "empiece a normalizar", y matizar que "no podría seguir esta ausencia de precipitaciones" dado que "la señal sería clarísima" y "sería una precipitación promedio muy baja".

Así, las precipitaciones en invierno podrían situarse por debajo de la media, pero "no" tanto como en este mes de diciembre, en el que "prácticamente no ha caído nada", de manera que podrían "recuperarse un poco" y quedarse por debajo de la media al 80 por ciento y no al 2 por ciento.

Del mismo modo y en cuanto a la predicción en Extremadura para los próximos días, se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados, brumas y nieblas dispersas, matinales, en zonas altas, así como temperaturas en "ligero" descenso y, en general, una situación "estable" de cara a una semana o 10 días.

Marcelino Núñez ha hecho público este jueves el balance climático de la pasada estación del otoño, que ha sido húmedo en cuanto a las precipitaciones registradas en la región y el décimo más cálido en temperaturas del periodo de referencia.

En concreto, las precipitaciones medias para toda la región durante el otoño han sido de 207,6 litros por metro cuadrado, superiores al valor de referencia para este trimestre de 183,2 litros por metro cuadrado, de manera tal que se ha tenido por tanto, y en promedio para toda Extremadura, un superávit de 24,4 litros por metro cuadrado.

Dicho de otra forma, en este trimestre las precipitaciones han representado un 113 por ciento del valor de referencia, lo que permite clasificarlo como el 11º más húmedo del periodo de referencia (1991-2020), en Extremadura. Por meses, septiembre ha sido muy seco, octubre muy húmedo y el que "ha cargado mucho las reservas" con unas precipitaciones casi 2,4 veces superior a lo normal, y noviembre seco.

El balance de las precipitaciones acumuladas en lo que se lleva de año hidrológico (desde el 1 de octubre hasta el 31 de noviembre) ha sido clasificado también por Núñez como húmedo, al hilo de lo cual ha detallado que se han registrado de media 200,9 litros por metro cuadrado cuando el valor de referencia es de 166,4 litros por metro cuadrado.

Así, las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto un superávit de 34,5 litros por metro cuadrado; y la precipitación de lo que se lleva de año hidrológico ha supuesto un 121 por ciento del valor de referencia.

Por otra parte, el año civil, de enero a noviembre de 2024, puede caracterizarse en cuanto a precipitación acumulada como húmedo a falta de concluir diciembre. En promedio, para toda la región, se llevan registrados 632,3 litros por metro cuadrado, un 127 por ciento del valor de referencia en este mes, que se sitúa en 498 litros por metro cuadrado.

No obstante, este porcentaje bajará "un poco", ha indicado, porque este mes está siendo "muy seco" hasta este miércoles, "prácticamente" se han recogido unos 3 litros y se quedara en un 120, 119 o 125 por ciento y se calificará como un año húmedo aunque "muy cerca" o "un poquito por encima de lo normal". Tampoco se esperan más lluvias "prácticamente significativas" hasta finales de año.

En Extremadura, la temperatura media del trimestre entre septiembre y noviembre de 2024 ha sido de 17,7 grados mientras que la media de referencia es de 17 grados, lo que significa que se ha registrado una anomalía positiva de 7 grados positivos respecto al valor medio que permite clasificarlo como cálido y, en concreto, el 10º más cálido del periodo de referencia.

Por meses, septiembre fue frío, octubre normal y noviembre extremadamente cálido. En el caso de diciembre, hasta el día 18 se clasifica como frío, y en relación al año civil 2024 ha apostillado que "seguramente" se clasifique como cálido, "casi con toda certeza".