"La adivina" Tiresias encarnada por Anabel Alonso buscará la verdad en el Festival de Mérida a partir del miércoles

El adivino Tiresias, un personaje secundario de algunas de las más grandes tragedias grecolatinas, se convierte en protagonista y da nombre el próximo estreno del Festival de Mérida, que se podrá ver desde este miércoles, 14 de agosto, hasta el próximo domingo, día 18.

Cinco representaciones en el teatro romano de Mérida con Anabel Alonso en el papel principal bajo la dirección de Carlota Ferrer que también actúa y que asimismo firma el texto de la obra junto a Joan Espasa y José Manuel Mora.

Este último ha señalado en la presentación del espectáculo, el penúltimo de la programación de la 70 edición del Festival de Mérida, que con esta obra pretenden utilizar el mito del hombre/mujer y adivino griego, aquel que dice lo que la gente no quiere oír, para poner en valor la búsqueda de la belleza y de la verdad.

Anabel Alonso vuelve a Mérida diez años después con este registro en ella "desconocido", y con el que espera "sorprender", con un trabajo que supone un reto en su carrera al encarnar a este personaje que se convierte en el hilo conductor de fragmentos de Ovidio, de las Bacantes de Eurípides, de Edipo Rey y Antígona de Sófocles y de La Odisea de Homero.

"Un reto interpretativo mayúsculo", ha abundado la actriz, que pensó que Carlota Ferrer estaba "loca" cuando le propuso el papel pero que no se lo pensó "dos veces" para aceptar. "En mi carrera me he metido en unos terrenos así un poco pantanosos, pero me parece que es lo que hay que hacer en esta profesión". "Si sale bien, te alegras, y si no, solo he puesto el amor propio en peligro, lo demás no pasa nada", ha ironizado.

De esta forma, encarnará al personaje que "dice lo que nadie quiere oír" en un mundo, como el actual, dominado por las 'fake news', lo cual le ocasiona "una fuerte soledad y un fuerte dolor", según ha indicado el dramaturgo José Manuel Mora.

De hecho, la obra tiene dos partes. Una primera que habla de cómo Tiresias adquiere el don de la adivinación y una segunda en la que se ven las consecuencias de ese don, la soledad.