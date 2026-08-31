Adenex organiza un concurso de fotografía por el Día de Extremadura

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha convocado su primer concurso de fotografía con el objetivo de celebrar el Día de Extremadura mirando la región "a través de los ojos de quienes la recorren y la cuidan".

Según ha detallado en un comunicado, las fotografías deben estar tomadas en Extremadura y deben retratar algo del entorno, ya sea patrimonio, naturaleza o cultura: paisajes, dehesas, ríos y riberas, sierras, fauna, flora, vías pecuarias, monumentos, patrimonio histórico o la relación de las personas con su entorno natural.

Puede participar cualquier persona mayor de 18 años y con independencia de su lugar de residencia.

Solo se admite una imagen por persona y debe ser de autoría propia, no admitiéndose imágenes generadas o alteradas con inteligencia artificial, fotomontajes ni composiciones de varias tomas, así como tampoco imágenes editadas.

El plazo para admitir fotografías cerrará el viernes 4 de septiembre a las 23,59 horas. El fallo se hará público el martes 8 de septiembre de 2026, coincidiendo con el Día de Extremadura, a través de los canales de Adenex.

El jurado estará compuesto por tres personas: un miembro de la Junta Directiva de la asociación, un técnico del equipo de la asociación y una persona del grupo de comunicación.

En cuanto a los premios, el ganador obtendrá un año de cuota de socio de Adenex y, en caso de ser premiada, se le otorgará un lote de productos de la asociación formado por una camiseta, un termo y una libreta. Además, su fotografía estará como imagen destacada de la organización durante una semana en todos los canales, con crédito de autoría y se realizará un post monográfico con la historia de la imagen.

En cuanto al segundo premio, consistirá igualmente en un lote de productos de la asociación, que la fotografía esté como imagen destacada de Adenex durante una semana, con crédito de autoría y la publicación de un post monográfico.

Además, todas las fotografías admitidas se publicarán el martes 8 de septiembre en un vídeo colectivo en los canales de la organización, acompañadas del nombre de su autor y el municipio donde fueron tomadas.