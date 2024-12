Abascal tensa las negociaciones presupuestarias en las CCAA y vuelve a poner en jaque las cuentas extremeñas para 2025

Y tras superar los presupuestos extremeños el primer escollo el pasado viernes, llega la segunda etapa, una segunda parte que tiene visos de prolongar la incertidumbre respecto al sino definitivo de estas cuentas hasta las postrimerías del pleno del 23 y 24 de enero.

Vox endurece su discurso, tras apoyar el rechazo de las enmiendas a la totalidad ofreciéndole un balón de oxígeno al Gobierno de María Guardiola, las órdenes desde Madrid dictan ahora volver a tensar la cuerda lo máximo posible. Así, pesimismo ante una posible aprobación de esas cuentas, era el sentir ayer del portavoz de Vox, Óscar Fernández, que anuncia un número importante de enmiendas al texto, subrayando que no existía ningún acuerdo previo con el PP y que será complicado alcanzarlo.

Por cierto, el líder de su formación, Santiago Abascal pone como requisito para la aprobación de cuentas autonómicas que no se financie ni promocione la llegada de inmigrantes ilegales, ni la acogida de menores migrantes no acompañados. Un ultimátum, que no es nuevo, al que se refería la Consejera portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, desviando el foco, asegurando que son políticas de estado y que ellos están en analizar todas las enmiendas parciales que registren los grupos, una a una.

Para el portavoz socialista, Jorge Amado, todo esto es una nueva representación teatral del pacto oscuro entre las derechas. Mientras que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel hablaba de unos presupuestos suicidas, desequilibrados, plagado de trampas contables y con una ejecución que pinta a farol. Unos presupuestos que en cualquier caso, su aprobación final, dependerá de lo que diga Abascal en Madrid.

Hoy continuarán las comparecencias de los altos cargos en la comisión de hacienda de la Asamblea, turno será para la consejería de educación, la de economía, la de cultura, la de infraestructuras y para gestión forestal. Concluirá así este trámite, y mañana miércoles, día 4, comenzará el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre.